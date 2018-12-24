富邦金控舉辦首屆　供應商CSR交流會

富邦金控今(24)日舉辦首屆「供應商CSR交流會」， 號召逾百位重要供應商代表與會， 會中公布最新的供應商永續評鑑結果， 並由富邦金控總經理韓蔚廷頒獎表揚評鑑績優者，包括：宏碁、 中華電信、台灣金雅拓、台灣固網、精誠資訊、 大同世界科技等六家供應商。富邦金控期望發揮金融影響力， 攜手供應商以互惠互利的共生模式， 共同關注社會責任及環境保護之實踐。

韓蔚廷指出，富邦金控持續推動「永續經營(ESG)願景工程」， 以品牌精神「正向的力量」為核心，持續深化「環境」、「社會」、 及「治理」三大面向，透過舉辦「績優永續供應商評選」 提升永續效能管理，強化公司治理之基石，進一步聚焦於領航投資、 驅動創新、在地實踐、當責授信及正向關懷五大策略，逐步落實聯合 國永續發展目標。

韓蔚廷表示，富邦金控目前合作的供應商超過800家， 為履行關於環境永續發展之承諾與責任，自2016年起推動供應鏈 永續管理，訂定「供應商企業社會責任守則」， 並邀請合作供應商填寫「供應商行為規範承諾書」。 今年更委託勤業眾信(Deloitte)進行第三方供應商永續評 鑑，參考國際供應鏈永續管理相關標準設計CSR問卷， 邀請供應商從環境管理、勞動人權、及社會等13類議題進行自評， 由回覆問卷的118家主要供應商中，評選出6家績優永續供應商。

富邦金控以發展「綠色企業」自許，並積極逐年提升綠色採購比重， 也規劃未來將供應商CSR績效列為領標要件或選商評分項目， 以更進一步落實永續作為，隨著ESG願景工程各項行動方案的推展 ，偕同供應商一起促進經濟、社會與環境的永續發展。