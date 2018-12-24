饗美饌，瘋跨年！限量搶購台北花園大酒店270度景觀套房

2018年邁入尾聲，代表著新的一年即將到來，準備好跨年計畫了嗎?台北花園大酒店自即日起至2018/12/31止，推出「煙火房跨年住宿六人派對專案」，提供花園套房一間與精緻客房兩間，並於12/31當晚還可以一起品味榮獲米其林餐盤推薦PRIME ONE牛排館套餐共6客，餐後於房內飽覽270度市區迷人夜景，遠眺台北101，輕鬆歡度跨年夜，專案優惠價NT$180,000，再加贈好禮─全新花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3天2夜1泊2食格蘭別墅住宿券體驗，立即預約下一趟幸福旅程！

台北花園大酒店的交通位置優越便捷，距離小南門捷運站步行只需3分鐘，「煙火房跨年住宿六人派對專案」12/31入住近20坪花園套房享專案價NT$180,000，專案包括：花園套房一間與精緻客房兩間共6人入住一晚、米其林餐盤推薦PRIME ONE牛排館美國PRIME乾式熟成21天肋眼牛排套餐6客(價值NT$11340+10%)，享用客房內梵頓紅酒、MONTES白酒各6瓶、八吋法式乳酪蛋糕乙個、及6樣小點心(薯條佐松露美乃滋、起司拼盤、雞肉卡薩帝亞、馬卡龍、可麗露、水果塔)，且額外享有免費延遲退房至隔日15:00，再加贈好禮【花蓮瑞穗春天國際觀光酒店3天2夜1泊2食格蘭雅致別墅住宿券乙張 (價值NT$150,080+10%)】。

花園套房為270度景觀房，房內採用透明玻璃窗延伸視覺空間，巧妙地將廣闊的景緻延攬入眼，四周無建築物遮蔽，無論白天或夜晚皆可一覽無遺，將城市風光與市區夜景盡收眼底，是許多商務旅客的最佳選擇，同時也是觀賞台北101大樓煙火秀的首選！