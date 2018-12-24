台北國泰萬怡酒店 旺年豐慶尾牙春酒專案

甫於12月12日正式開業的台北國泰萬怡酒店，位於民生東路與建國北路口，交通便捷，擁有美國LEED黃金級 和台灣EEWH鑽石級 兩個綠色建築認證，其環保節能的特點，具體呈現在天然採光的空間設計，位於二樓的全新宴會會議廳，擁有6間多功能宴會會議廳，挑高四米，新穎舒適，簡潔俐落的現代風格，是中小型的尾牙春酒的最佳選擇，專為中小企業所規劃2018-2019旺年豐慶尾牙春酒專案，只要三桌就適用，週日至週四每桌只要NT$20,888+10%起，週五至週六每桌只要NT$26,888+10%起，專案自即日起至2019年3月31日止。

台北國泰萬怡酒店全新啟用的宴會會議廳，位於二樓，挑高四米，總面積為685平方米，有杜鵑廳、百合廳、蘭花廳、荷花廳、茶花廳、梅花廳共6間多功能宴會會議廳，各廳也可靈活運用合併使用，適合三桌到二十八桌的中小型宴會活動。杜鵑廳、百合廳、蘭花廳可合併為霖苑廳，擁有七種主題色的情境燈光效果；荷花廳、茶花廳、梅花廳則擁有大面落地窗景，坐看綠意盎然的街景，整體空間寬敞明亮，令人心曠神怡，其中梅花廳更設有沙發區與獨立化妝室，是私人宴會的最佳選擇。

台北國泰萬怡酒店專為中小企業所規劃旺年豐慶尾牙春酒專案，非常超值與彈性，只要三桌起就能舉辦，週日至週四每桌10人只要NT$20,888+10%起，專案包含主廚精選美饌、軟性飲料與果汁無限暢飲、精選紅酒每桌2瓶、現場燈光效果與音控服務、投影機與布幕、免費使用舞台(視當日活動由酒店安排)、免費停車3小時，訂席滿10桌(含)，贈送MJ Kitchen 自助晚餐券2張；訂滿15桌，贈送MJ Kitchen 自助晚餐券4張；訂滿20桌，贈送MJ Kitchen 自助晚餐券6張，旺年豐慶尾牙春酒專案內容專案自即日起至2019年3月31日止(農曆春節期間不適用)，更多專案內容，歡迎洽詢(02)7750 3399轉業務行銷部。