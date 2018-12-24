果陀劇場重現經典「ART」舞台劇　台北國家戲劇院歲末加演

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）果陀劇場將重現經典舞台劇「ART」，由曾國城、屈中恆、卜學亮挑大樑幽默演出，將於28日台北國家戲劇院加演4場。

百老匯知名喜劇「ART」以男人友情為題材創作，劇作家雅絲米娜‧雷札（Yasmina Reza）以身為女性的特有觀點，細膩刻劃男人們之間的情感微妙的 變化和差距。故事講述多年情誼看似堅固，有時卻脆弱的難以想像，將角 色人格的軟弱、固執表現淋漓盡致。



劇中不但討論藝術品和人類生活的關係，也藉著討論呈現何 謂友誼的心理層次，三位好朋友有著不同性格，也分別處於 不同的社會位階，因而編織出細緻複雜的人性，全場充滿爭 辯也充滿歡笑。



「ART」自1994年法國首演以來，已經被翻譯成35種語言於50國演出，包括柏林、倫敦、東京、紐約百老匯、莫斯科等，先後榮獲法國莫里哀戲劇獎的最佳編劇獎，以及倫敦奧利弗戲劇獎最佳喜劇獎等國際知名獎項。

該劇以「某人買了一幅白色畫作，邀請好朋友來評賞」為啟始，講的是3位擁有數十年交情的好友，因為一幅畫作起了爭執，他們開始挑戰彼此的價值觀，其機智、幽默且諷刺的對白，讓人不僅檢視起「友誼」到底為何物。

另外，從舞台到劇情的設定，從裡到外皆與「3」這個數字有關。製作團隊以「給跟觀眾接近的舞台」為設計概念，讓〝表演〞與〝觀賞〞產生親密感。該劇由3位主角挑大樑，並用3幅畫、3件重要道具、將3個基本場景放置於一個空間，精心安排視覺空間都與3位主角們的對等地位有關，皆以3角幾何的概念出發。