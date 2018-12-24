台北凱撒冬日送暖 員工擔任一日志工伴長者共迎耶誕

歲末年終之際，台北凱撒展愛心，飯店員工樂當一日志工響應公益。雖然12月是飯店忙碌的旺季，但台北凱撒大飯店總經理楊慧娟仍堅持用心籌備這一年一度送愛到八里安老院的活動，與總公司宏國關係事業林謝罕見董事長一同帶領飯店員工，前往該院致贈慰問金，並關懷長者的起居作息情形，希望帶給失去家人依靠的長者溫暖的祝福與關懷，場面溫馨，讓長者們感受到社會滿滿的愛。

此次探訪活動台北凱撒準備了豐盛的美食，像是飯店招牌的蘿蔔糕、鱸魚排佐白酒醬汁，還有許多人氣甜點與菜色，期盼讓長者品嚐到主廚的暖心精緻餐點。為製造歡樂的佳節氣氛，台北凱撒的員工們更用心安排了許多別出心裁的表演節目。其中最讓人驚豔的是餐飲部所帶來的爵士鼓表演，想不到總是待在廚房裡默默做出精緻美味料理的廚師，竟能走出廚房，放下鍋鏟，拿起鼓棒，為愛義演，藉由陣陣鼓聲傳遞滿滿的正能量，熱情互動的氛圍，喚醒了長者們青春夢跟著一起舞動搖擺。

而一向最活潑外向的客務部員工所扮演的耶誕老人驚喜現身時，更是讓在場的活動氣氛達到了高潮，提前與長者們渡過一個溫馨歡樂的耶誕節。此次活動充分展現年輕人的服務熱忱和溫暖愛心，也希望能激盪各界持續熱血支持公益，同心協力讓愛傳遞！

台北凱撒大飯店總經理楊慧娟表示，「時值歲末感恩季節，台北凱撒全體同仁用溫暖、用熱情、用專業，一起參與這麼有意義的公益活動，並以實際行動、分享對社會的關懷與愛心。對我們來說，長者們的笑容就是我們最棒的耶誕禮物！今天要感謝的事情很多，除了感謝上天給我們這麼好的天氣外，更要感謝許多和我們一起支持公益活動的單位和團體。台北凱撒將會懷著感恩的心，持續的關注、力行公益送暖的活動！」