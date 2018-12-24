板橋凱撒2019年菜外帶 星級料理輕鬆享用每道NT$520起

2019農曆新年倒數計時，正是華人最重視的團聚時刻，除了提早搶訂各大飯店餐廳圍爐宴，許多家庭偏好直接購買飯店年菜選擇在家圍爐，省去張羅整桌年菜的煩惱及準備時間，輕鬆即可享用星級美饌。板橋凱撒大飯店開幕第二年搶搭熱潮，中餐行政主廚郭泰王領頭出擊再推年菜美饌，自2018年銷售NO.1的凱撒極品佛跳牆、以及年菜評比湯品類季軍的富貴神仙雞持續熱推，2019年菜外帶新增多達九道品項，提供單品訂購每道NT$520起、更推出六人饗宴及凱撒富貴三牲禮盒組，從圍爐到祭祖一手包辦，讓年節好菜簡單上桌，與家人輕輕鬆鬆享受團聚時刻，共同祈福新年否極泰來、諸事順利。

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳推出各大中華熱門料理，其中煲湯類更是到店必嚐的經典美味，由郭泰王主廚融合傳統手法與創新食材，首推年菜必備佳餚「凱撒極品佛跳牆」，以金華火腿、豬腳加上老母雞高湯事先浸泡5小時以上，緊接著熬煮6小時釋放膠質再加上扁魚(提鮮)、蹄筋、排骨、雞肉等，再經6小時燉煮，使湯頭醇香甘甜、口感滑順細緻，實為團圓圍爐中不可或缺的豪華美饌。「富貴神仙雞」則是2018年榮獲媒體評比湯品類季軍，以重達2斤以上的成熟烏骨雞，加上干貝、紅棗、當歸、肉桂等中藥材熬煮。有別於傳統，主廚特別增加了糯米於湯底中，與水共煮融合出口口回甘的濃郁湯頭，令人欲罷不能！同時也是冬令進補、增添免疫力的極品補湯。

除了湯品之外，還有四款熱賣年節禮盒「步步高升慶豐年禮盒」、「干貝XO醬禮盒」、「霸味海龍王醬禮盒」、「豪華雙醬禮盒」提供選擇，今年更新增「凱撒富貴三牲禮組」、「六人饗宴年菜組」，前者以祭祖必備的雞、豬、魚為啟發，玫瑰油雞是選用重達2公斤黃土雞，其肉質軟嫩、油質均勻，浸入以甘草、桂皮、丁香、八角、豆蔻所煮出的老滷汁，另外再加入羅漢果及已炒至焦化的洋蔥，可緩衝中藥材所帶出的嗆香味，並為老滷汁帶來焦甜香，慢火泡煮40分鐘均勻上色，使滷汁進入肉質纖維中。出爐後塗上稠狀麥芽為表皮增加光澤，緊縮毛孔防止油汁流失，可單吃或搭配冰梅醬享用。

糟蜜酒曲東坡肉先以冰糖及陳年紹興燉煮，特別加入冬瓜糖及主廚秘製醬汁，增添不同以往的香氣，是年節下飯的良伴佳餚。老菜新作的魚香燒黃魚則是將經典料理魚香茄子改良，改以黃魚炸過後，再以紅燒入味，吃得到酥脆外皮及鮮魚甜肉好滋味。後者則為六人份的圍爐年菜精選組合，除了凱撒珍寶佛跳牆及糟蜜酒曲東坡肉外，以台式油雞腿、滷水牛腱、肝腸臘腸、舟山海蜇、蒜苗烏魚子及桂花番茄組成的凱撒開運如意盤作為開胃。另外還包含法式干邑羊肩排先以新鮮蔬菜汁醃製一天以上，將外皮煎至微熟後，再以客家酒釀及台式糖醋調製而成的私房秘醬拌炒，最後淋上香檳大火收汁，去除羊騷味增加清新風味。紅麴冰糖無錫排則是以甘蔗、冰糖、紅麴、烤鴨及排骨一同滷製，使其吸飽滿精華，還可吃到烤鴨的淡香，增添多種層次風味。