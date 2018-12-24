母乳媽媽染燙髮、患流感　到底能哺乳嗎？

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合報導) 近幾年母乳哺育蔚為風行，而且國際研究也顯示，母乳能降低寶寶腸胃道感染、呼吸道感染、及中耳炎的機會，也會減少兒童期糖尿病的機會，減少過敏，但網路上相關資訊繁多，反而讓新手媽媽不知如何下手，以下為幾點常見疑問的解答供新手爸媽參考：

母奶可以儲放的時間？

擠出的奶水隔餐餵食於室溫25度C以下不必冷藏儲存。放置有冰寶的携帶式冰桶可以保存24小時，冰箱冷藏層可以保存5天，(獨立的)冰箱冷凍層可以保存3至6個月。解凍的母乳不可再冷凍，解凍後24小時剩餘的母乳不可給寶寶吃。

生病時(流感、尿道炎、拉肚子、帶狀疱疹…)乳汁中會有病菌嗎？還可以餵母奶嗎？

除了愛滋病、水痘和肺結核會經由乳汁傳染外，其餘經由乳汁傳染疾病的機會非常少見。

一般感冒（流感）如果持續哺乳時，寶寶可以得到母親因為疾病產生的抗體，反而可以減輕感染的症狀，但是病毒可能藉由口鼻飛沫傳染給嬰兒，建議將母乳擠出後，請未受感染的家人用瓶餵方式。

患有水痘的母親有新水泡出現時，肺結核患者在服藥兩週內，都會經由直接接觸嬰兒造成傳染性，所以不宜直接哺乳。但是當水痘患者不再有新皮疹出現，肺結核使用藥物兩週後，就可直接哺乳。

另外，患有帶狀泡疹的母親只要乳房沒有病兆，並且能讓嬰兒不接觸到患處時，即可哺乳。

餵母奶可以漂眉、染燙髮嗎？

沒有任何證據顯示哺乳媽媽使用染髮劑或燙髮劑對哺乳寶寶有影響。使用在頭皮上的用品就像使用在其他皮膚上的藥品一樣，吸收到體內的量很少，對哺乳寶寶的影響很少。如果媽媽的頭皮是健康以及完整的，比起頭皮有抓裂傷的媽媽，染髮劑吸收的量更少。對哺乳媽媽燙髮或染髮有以下幾點建議：

1、選擇專業合格的美髮師。

2、告訴美髮師您正在哺餵母乳。

3、輕柔的洗頭，勿抓傷頭皮。

4、選擇天然成分的燙染產品。

5、染燙髮時注意通風。

6、請美髮師盡可能不讓藥劑接觸頭皮。