班克西塗鴉現身威爾斯　天降灰燼諷空汙意味濃

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）英國知名塗鴉藝術家班克西最新作品出現在威爾斯，該作品似乎意指當地因煉鋼產生的空氣污染，已受到當地出身的男星麥可辛等人出資打造保護網維護。

威爾斯南部小鎮牆上，日前出現神似班克西的塗鴉作品，其創作充滿諷刺意味。出現於塔巴特港（Port Talbot）一個車庫轉角牆上，從一面牆看去，頭戴毛線帽的男孩張著嘴、雙臂敞開迎接從天上飄落的雪花，轉角另一幅畫是燃燒的鐵桶，大家原本以為的雪花竟是飄落的灰燼。

綜合媒體報導，班克西後續也在Instagram發文證實，這卻是出自他手。班克西上傳塗鴉影片，還配上男孩唱的兒歌「小雪花」（Little Snowflake），並標註「佳節祝福」（Season’s greetings）。

此外，影片除了拍攝塗鴉作品，最後帶到小鎮上空，拍攝遠方的印度塔塔鋼鐵（Tata Steel）煉鋼廠，似乎意指當地因煉鋼產生的空氣污染。

55歲的歐文（Gary Owen）秀出訊息表示，他8月曾在Instagram傳訊息給班克西，希望他能到塔巴特港創作，喚醒大家注意當地因煉鋼產生的空氣污染。班克西當時未回覆他的訊息，不過，幾個月後這幅塗鴉突然出現，他「簡直不敢相信」。

當地出身的男星麥可辛（Michael Sheen）等人憂心有人想藉由破壞塗鴉而成名，因此和當地商人共同出資打造塑膠帷幕，暫時架在牆上，預料明年會裝設永久保護措施。

最後，事實證明麥可辛等人並非杞人憂天。就在裝上帷幕後數小時，晚間就出現一名醉漢，試圖拉倒塑膠帷幕。保全將他趕開後報警，保護塗鴉的人力也隨後增加。

歐文在他經營的地方臉書（Facebook）粉絲頁發文表示：「有些喝醉的白痴試圖把保護班克西作品的圍欄和塑膠帷幕拉倒。這是屬於塔巴特港、尼斯（Neath）和周邊地區的作品，我們不希望它遭到破壞。」

他說：「我確實很擔心，這幅塗鴉會成為某些想要成名的白痴的目標。」