花蓮移民署致贈年終小福袋 移工高唱歡迎歌

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）花蓮市美崙工業區進用大量的移工從事大理石相關工作，移民署花蓮縣服務展特於12月13日上午11點前往美崙工業區大理石工廠關懷外籍移工，感謝他們對台灣的付出與辛勞，並進行犯罪與法令宣導，提醒移工勿以身試法。

移民署花蓮縣服務站13日上午來到大理石工廠關懷泰國移工，移工們熱情的歡迎，唱起泰國歡迎歌，該站主任胡朝仁贈送每位移工小福袋，感謝移工的奉獻，大家開心為自己辛勞的一年歡呼，在歲末格外溫馨及感動。

該站同仁並於現場向移工宣導常見犯罪類型，如賭博、酒後騎乘機車等，提醒移工勿以身試法；並提醒「記得申辦居留證、證件切勿隨便借他人使用」，「不要聽信謠言，成為失聯移工」，也特別宣導「人口販運防制」、「1955外籍勞工24小時諮詢保護專線」等。

來台工作已10年的阿猜說，他很想家，還好老闆很貼心，很關心他們，用人性化在管理他們，把他們視為一家人；也表示以前去到別的國家工作都未有政府官員關心他們，感謝移民署的用心。

移民署花蓮縣服務站主任胡朝仁表示，政府對於外籍移工在台灣的生活一向極為關心與重視，尤其是相關權益，移民署期許自己成為移工的守護天使，讓他們能更安心在台灣生活。