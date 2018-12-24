不動產仲介全聯會：廢除房市重稅 否則台灣將走向崩壞式結構

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）不動產仲介公會全聯會今(24)日表示，房地合一稅和攀高的持有稅，對房市造成重大傷害，其中增值稅、持有稅加重，造成房價上漲、商圈空洞化。因此建議政府應廢除房地合一稅，降低持有稅。

不動產仲介公會全聯會今舉行年終記者會，綜合媒體報導，全聯會理事長林正雄表示，2011年政府開啟打房元年，奢侈稅政策上路，房市交易量應聲重挫。

2016年房地合一稅上路，加上暴衝的持有稅，當年交易量更創下24.5萬棟的歷史新低，相較 1996 年最高峰 50.9 萬棟，交易量已腰斬。

全聯會表示，地政司近年定期考核各縣市公告現值調整幅度，力求使公告現值趨於市價化。截至2018年底，全國平均公告現值已較民國2011年上漲了173%。

這項政策目的是為落實漲價歸公，但自房地合一稅上路後，我國不動產交易實際上已轉趨為實價課稅形式。漲價歸公已實現，大幅調漲公告現值，反而使得地主為了支付巨額增值稅，調高土地售價，這種調漲最終會轉嫁給消費者，造成房價高漲。

全聯會指出，民眾購屋的資金大都來自於扣完所得稅後，辛苦存下的錢。對多數民眾來說，房屋並不是會產生現金流的資產，而是安身立命的住所。

持有房產期間若還要繳納繁重的持有稅，不動產將成為負資產。持有稅應輕課，避免貧富差距拉大，否則台灣未來將走向「崩壞式的結構」。

《聯合》引述全聯會指出，最明顯的例子就是商圈街道的店面，因地方政府調高公告地價，房東持有稅增加，大多轉嫁至經營事業的租客身上。租客為了營業額不敢調漲產品售價，或者調漲之後消費者不願買單而滯銷，最終往往無力營運退出商圈，就會使得商圈空洞化。

全聯會表示，加重的持有稅與房地合一稅，使得不動產市場流動性受到極大限制，也影響到不動產相關業者生計，建議廢除房地合一稅，減輕持有稅，創造興利與正常的交易環境。

鉅亨網另引述全聯會理事長林正雄​表示，​預期明 (2019) 年房市將有三低一高趨勢，三低包括「低利率」、「低自備」、「低總價」，及「高 CP 值」。​