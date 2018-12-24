捐款WHO美金100萬　外交部因「政治考量」中止

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文5月底宣布捐款世界衛生組織美金100萬元，助其幫助非洲等地區對抗伊波拉病毒。外交部國際組織司長陳龍錦今（24）日表示，世衛組織秘書處因為政治考量，始終無法提出妥當安排，因此我方審慎研議後，決定中止捐款案。

總統蔡英文於2016年5月上任後，中國打壓力道增強，因此我國已連續兩年無法以觀察員身份參加世界衛生大會（World Health Assembly）。蔡總統於5月底在總統府接見由衛生福利部長陳時中率領的世衛行動團時，宣布政府將捐款美金100萬元給世衛組織（World Health Organization），作為對抗伊波拉病毒的基金。此筆捐款原預計金援前友邦布吉納法索，不過布吉納法索於5月24日與我國斷交，轉而承認中國。

蘋果日報報導，陳龍錦今日在立法院外交部明年度預算審議時表示，過去7個月來我方與世衛組織秘書處積極聯繫安排捐款事宜。我方的立場主張相關安排須符合我國國家尊嚴，且臺灣人民的愛心義舉須獲得世衛組織的支持肯定。

陳龍錦接著指出，遺憾的是，世衛組織秘書處因政治考量，直到上周還是無法提出妥適安排，我方審慎研議後決定中止（suspend）捐款案。

我國在2014年也曾向世衛組織捐款美金100萬元，但世衛組織因政治因素不接受，因此最後透過美國疾病管制局窗口捐獻，收據抬頭寫得是疾管局旗下基金會的名稱，並非臺灣。外交部長吳釗燮5月間接受立法委員質詢時，曾表示我方此次希望以「中華民國」名義捐贈。

陳龍錦也提及，世衛組織秘書處多次向我方表示，即使捐款不成，未來仍希望與我國有其他合作機會。政府則認為，基於國際防疫需要，只要能夠提供妥當安排，仍會考慮合作。

陳錦龍強調，我國希望捐款做防疫之用的決定獲得理念相近國家的讚許，世衛組織秘書處也給予肯定，這不但突顯我國在國際合作的意願及能力，透過本案，我國和世衛組織秘書處也增加許多正面互動。