不想等?!　川普自行宣布: 國防部長馬提斯1/1離職

(台灣英文新聞/宇妍 綜合外電報導)美國總統川普(Donald Trump)本(12)月20日宣布國防部長馬提斯將於明(2019)年二月底退休,不過根據今(24)日最新外電報導,川普似乎等不及馬提斯任期屆滿,直接透過推特宣布,國防部副部長沙納(Patrick Shanahan )將從1月1日起代理國防部長。

川普在推文中表示,沙納在國防部副部長任內和先前於波音公司任職時,表現都非常優異,應該會相當稱職。

馬提斯(Jim Mattis,如下圖)是在21日正式向川普總統請辭。在辭職信中,馬提斯暗示自己與川普總統理念不合,是他求去的原因。

美聯社報導,馬提斯之所以辭職,是為了抗議川普決定將所有美軍撤出敘利亞。

現任國防部長馬提斯。美聯社

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!