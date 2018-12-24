法馬約特島瀕危綠蠵龜　非法盜獵威脅存續

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）位於法國的馬約特島（Mayotte）是綠蠵龜常上岸產卵的地方，但海灘上看到的卻是一個個被掏空的海龜殼，怵目驚心。牠們雖然被國際自然保護聯盟列為瀕危物種，生活卻充滿了各種風險，而最大威脅就是來自人類的非法盜獵。

綜合法媒《法新社》與《科學與未來》報導，Oulanga Na Nyamba環境協會成員一早在小陸地島的Papani海灘，手持噴霧劑一一在沙灘上的草叢堆裡尋找被遺棄的海龜殘骸，並在上面噴上紅漆，之後再將海龜的相關數據傳回當地的海洋哺乳動物與海龜網絡(REMMAT)。

據REMMAT表示，這座島嶼位於印度洋上，是綠蠵龜(Chelonia mydas)一年四季會上岸產卵之處，估計一年可產3000-4000顆海龜蛋。但在一年內，海灘上就出現高達400隻綠蠵龜殘骸，大約八成是非法盜獵所致。

法國生物多樣性機構主管 Loïc Thouvignon表示，當地欠缺專門的調查人員，因此很難對抗非法走私行為。2017年有關規範已變嚴格，違法走私者可被併科罰金15萬歐元及有期徒刑一、二年，但這項法條很少真正執行，當地法院一年最多審理4-6件違法案件。

生活在這座島嶼的海龜，因其海龜肉而遭到獵殺。這「不能說名字」的肉品在黑市價格可賣到每公斤100歐元，約台幣3500元，另一個原因則是當地過於貧窮，而冒險「違法」宰殺海龜食用。