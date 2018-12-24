新二代組團體驗外島生活 連接海洋傾聽內心聲音

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）彰化高中青年團隊配合教育部青年發展署「青年體驗學習扎根計畫」，選擇台灣離島進行探索體驗，透過不同視角與觀察進行拍攝，獲得青年署辦法成果競賽優勝獎。團隊中身為新二代的林宗洧表示，這次參與扎根計畫，最大的收穫是了解自己的不足，並學習對不同文化的尊重。

教育部青年發展署107年首度推動「青年體驗學習扎根計畫」，鼓勵高中職學生組成團隊，自主規劃與實踐企劃，探訪台灣各地，除了探索自我價值，並培養團隊合作、文化關懷、社會參與等素養。今年共56組團隊、225名青年於6月到8月期間實踐夢想藍圖。

彰化高中團隊6人選擇以「自然人文的鄉土情旅—蘭嶼與綠島」為企劃名稱參與計畫，8天的探索體驗，交織出一段屬於他們與台灣、蘭嶼及綠島，不同視角的回憶，

身為新住民子女的隊長林宗洧表示，如果想要真正的了解，與地方產生感情與連結，就應該親自去體驗當地文化，接觸當地的人們，聽聽他們的故事與社會背景，蘭嶼就是和我們每個人的家一樣的存在。有人住在那裏，有自己的信仰與文化，都應該尊重而不是破壞。

林宗洧也表示，本次活動最大的收穫是了解自己的不足，將持續專精社會人文知識、更貼近土地，期待未來成為社會學者；而今年宗洧也如願錄取台大社會系，跨出實踐夢想的第一步。