丁守中選舉無效之訴 12/24上午首開庭

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國民黨候選人丁守中日前就台北市長選舉提出選舉無效之訴，今（24）日上午10時23分正式開庭。

根據台北地院13公布的驗票結果，丁守中以577096票，敗給無黨籍柯文哲的580663票，差距擴大至3566張。《自由時報》報導，丁守中認為本次選舉，中選意操弄棄保，因此狀告中選會、台北市選委會。

丁守中日前表示，此次驗票凸顯多項疏失，包括多人只蓋手印，卻無選務人員蓋章；用綽號、英文簽名；重複領票；選票未確實彌封、蓋騎縫章等。他指出，這些證據有助他進行司法攻防。

丁守中強調，本次選舉出現多項非法情事，對選情造成衝擊，花費龐大經費、律師法，僅為獲得證據，印證選民檢舉的事實。丁守中陣營律師葉慶元痛批，重新計票過程暴露了柯文哲市府主導之選務有重大違法瑕疵。

丁守中今也在臉書重申打官司的目的：