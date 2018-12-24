願他鄉終成故鄉 西班牙文教授魯四維獲頒梅花卡

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自西班牙的魯四維，民國90年起在高雄文藻外語大學西班牙語文系任教，在教育領域有卓越貢獻，內政部移民署高雄第一服務站專員李鳳珠，於12月18日下午特別到文藻外大頒贈外僑永久居留證「梅花卡」給魯四維教授，表彰其在台為教育付出與奉獻。

文藻外語大學西班牙語文系魯四維老師，原本在西班牙醫院就職小兒科醫師，日子舒適、安定且富裕。為了幫助更多人能認識天主，某次因緣際會之下魯老師選擇志願來台擔任天主教傳教家庭。

魯四維老師1993年取得歐洲醫師執照，1996年取得西班牙卡地斯醫院小兒專科資格。擁有應用語言學、醫學及生物倫理三個博士學位。

自民國90年起在南台灣高雄文藻外語大學西班牙語文系任教的他，作育英才無數，在教育領域有卓越貢獻，更獲得2006年優秀醫學論文獎、西班牙卡地斯大學小兒科博士論文優等獎、2011年應用語言學最佳研究論文獎、西班牙聶伯里赫大學人文學系博士論文特別獎。

魯四維老師表示，台灣就像他的第二個國家，他的生活已經跟台灣密不可分了，他在這裡感受到台灣人對他們的愛，在台灣的這幾年他很開心能夠給予愛並且服務台灣人，試著在他們的痛苦困難中幫助他們，因為他的使命就是將希望帶給身處困境中的人，帶給他們天主的愛。

歷經移民署近一年的會議審議後，魯老師被認定為符合我國高級專業人才資格，由內政部移民署南區事務大隊高雄市第一服務站頒發中華民國永久居留證最高等級梅花卡殊榮。