邊「開腦」邊彈吉他 南非音樂家腦瘤手術成演奏會

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）邊接受開腦手術邊彈奏樂器，這畫面該有多驚悚？南非音樂家曼齊尼（Musa Manzini）日前接受腦瘤切除手術時，在意識清楚狀況下一邊彈奏吉他，手術相當成功。

《美聯社》報導，執刀的神經外科醫師Rohen Harrichandparsad表示，「清醒開顱手術」（awake craniotomy）有助醫療團隊在手術過程中，確保患者的腦部神經路徑功能。

由於創作音樂需要複雜的腦神經互動，讓曼齊尼在術中彈奏吉他，便能確保手術不會傷及其創作能力。手術接近尾聲時，醫療團隊才喚醒曼齊尼，讓他開始彈吉他。他首先撥弄了吉他絃，試彈了幾個音後，緩緩彈出曲調。手術結束後，他腦中90%的腦瘤已切除。

雖稱為清醒開顱手術，實際上患者多半處於昏睡狀態，有需要時才會被喚醒。在部分手術中，醫師會以微電流刺激腦部，測試患者的語言、肢體運動等功能。若在刺激特定部位時，發現患者說話有困難，團隊就會在移除腦瘤時，特別保護這塊部位。

這類手術並不罕見，2015年，一名音樂家在術中吹奏薩克斯風。2014年，一名聲樂家在荷蘭進行手術時一邊引吭高歌。

國內也已引進清醒開顱手術，有助精準評估大腦功能。《健康醫療網》報導，一名數學老師在林口長庚醫院接受開顱手術時，被醫療團隊叫醒「做數學考題」，不料他答題速度驚人，團隊還得趕緊上網找題目。