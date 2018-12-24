蘇打綠阿福推「曙光祭」跨年晚會 　獨立音樂、市集、藝術登陸淡水

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）蘇打綠團長阿福，同時也是「WowTaiwan」美國紐約展覽計畫的策展人，為迎接2019年的到來，特別於淡水舉辦「曙光祭」跨年系列活動，包含展出「X-Land極限島嶼」裝置藝術，還有樂團、說唱表演、手作市集等，將於淡水海關碼頭登場。

「Wow Taiwan」為美國紐約策展計畫，由蘇打綠團長阿福發起，在紐約大學當代美術館展出的裝置藝術「X-Land極限島嶼」，結合台灣文化與在地精神，日前於紐約藝文界引發關注廣受好評，名聲傳回國內後，獲新北市政府力邀返台展出，首站來到今（2018）年重新落成的淡水海關碼頭倉庫展出。



「X-Land極限島嶼」已於「曙光祭」展出（圖/蘇打綠團長阿福臉書）

策展人阿福提到，「曙光祭」（Reborn）以「曙光」與「重生」為主題，隱含著機會、理想與夢想，希望透過互相幫忙與合作，得以年輕世代的生命力得以破繭而出，進而挑戰國際舞台。

新北市長朱立倫表示，海關碼頭近年經過規劃整建，已從過去的老舊建物，轉變為超人氣網美打卡新景點，讓淡水從老街、淡水古蹟博物館、海關碼頭到漁人碼頭更緊密地連結在一起，成為具有在地特色與多元文化的觀光景點。

「曙光祭」結合精彩的系列跨年活動，除了邀請老王樂隊、椅子樂團等年輕人喜愛的獨立樂團，結合說唱、舞蹈、表演藝術等，阿福親自擔任音樂總監，再找來了花聲藝文團隊與嗨島市集，一齊策劃一場耳目一新的「藝術音樂祭」，讓2018年歲末的淡水更增添藝術氣息。

此次，「曙光祭」結合靜態展覽與動態表演，除展示以台灣文化意象為構想的「X-Land極限島嶼」裝置藝術，並展出「年輕人/島嶼的極限」、「蝴蝶效應」、「再生資源」以及「永續生活」等獨具巧思的藝術展覽。展期自即日起至2019年1月6日，開館時間由早上9點30分至晚間7點30分，31日跨年當天延長開館至凌晨12時。

另外，「曙光祭」活動由29日至31日、及2019年1月5日至6日，推出「嗨島」文創市集、主題系列音樂表演以及跨年秀，預計將有30個表演團隊、百位藝術家共襄盛舉，跨年當天舉辦的「都市零件派對跨年夜」演唱會將表演至午夜，更多詳情請上臉書專頁查詢。



「曙光祭」包含動態表演以及靜態展覽（圖/官方臉書）