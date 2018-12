美墨圍牆預算談判陷僵局 美國聯邦政府部分停擺

(台灣英文新聞/洪晨芳 綜合外電報導)由於國會未能打破預算僵局,美國聯邦政府已於22日零時起部分關閉,這是美國2018年以來,第三次關閉政府機構,將影響數十萬政府工作人員。

根據《BBC》報導,由川普所屬的共和黨所主導的美國眾議院,於20日通過一項預算案,包括川普一直要求的 50 億美元邊境建牆費用,但其實早在眾議院之前,參議院就搶先通過了排除邊境圍牆預算的臨時支出法案,立場顯然和白宮針鋒相對。

由於參議院目前由在野的民主黨主導,因此若川普想通過圍牆的預算案,就必須在100票中得到60票的支持,但共和黨只拿下51席,因此勢必得尋求民主黨至少9票的支持。

參議院在21日表決前,川普還不斷在推特上發文,警告若民主黨堅決反對建造邊境圍牆,聯邦政府可能會長時間關閉,從表決結果看來,川普的威脅似乎沒有見效。

川普的代理幕僚長表示,政府停擺將很有可能超過12月28日,並延續至國會下一個會期開始。

不過,為了維護民眾權益與國家安全,美國運輸安全管理局(Transportation Security Administration,TSA)的安檢工作,以及聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration)的空中交通管制工作都將繼續。

美國運輸安全管理局表示,在政府關閉期間照常工作的員工,將在政府開放後獲得補發的薪資。

The only way to stop drugs, gangs, human trafficking, criminal elements and much else from coming into our Country is with a Wall or Barrier. Drones and all of the rest are wonderful and lots of fun, but it is only a good old fashioned Wall that works!