美墨圍牆預算談判陷僵局 美國聯邦政府部分停擺

（台灣英文新聞／洪晨芳 綜合外電報導）由於國會未能打破預算僵局，美國聯邦政府已於22日零時起部分關閉，這是美國2018年以來，第三次關閉政府機構，將影響數十萬政府工作人員。

根據《BBC》報導，由川普所屬的共和黨所主導的美國眾議院，於20日通過一項預算案，包括川普一直要求的 50 億美元邊境建牆費用，但其實早在眾議院之前，參議院就搶先通過了排除邊境圍牆預算的臨時支出法案，立場顯然和白宮針鋒相對。

由於參議院目前由在野的民主黨主導，因此若川普想通過圍牆的預算案，就必須在100票中得到60票的支持，但共和黨只拿下51席，因此勢必得尋求民主黨至少9票的支持。

參議院在21日表決前，川普還不斷在推特上發文，警告若民主黨堅決反對建造邊境圍牆，聯邦政府可能會長時間關閉，從表決結果看來，川普的威脅似乎沒有見效。

川普的代理幕僚長表示，政府停擺將很有可能超過12月28日，並延續至國會下一個會期開始。

不過，為了維護民眾權益與國家安全，美國運輸安全管理局（Transportation Security Administration，TSA）的安檢工作，以及聯邦航空管理局（Federal Aviation Administration）的空中交通管制工作都將繼續。

美國運輸安全管理局表示，在政府關閉期間照常工作的員工，將在政府開放後獲得補發的薪資。