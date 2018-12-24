第一屆台灣光環境獎　臺博館百年鐵道部廳舍與哈瑪星光任務獲獎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由中強光電文化藝術基金會舉辦第一屆「台灣光環境獎」12月23日在淡水雲門園區舉辦頒獎典禮，台灣博物館鐵道部廳舍、悅然紙上-中興文化園區、台北101建築燈光改造計畫等六件公共文化設施皆進入複賽。

台博館館長洪世佑致詞時表示，感謝評審團將這個獎頒給即將滿一百歲的鐵道部廳舍。鐵道部曾經被保護在鐵皮屋裡長達9年半，台博館歷經一千天的修復，終於在兩年前再現了這座國定古蹟的百年風華。

國立台灣博物館補充，去(2017)年台博館為了展現文化資產價值而設計夜間照明，於夜間塑造另一種古蹟建築的風貌，低調地、不突兀地突顯空間感與層次感，不去干擾、不能減損古蹟價值，來彰顯鐵道部廳舍由紅磚、木構的古蹟建築的特色，更重要的是，要能配合週遭景觀，呈現整體的、有歷史深度的都市形貌。

中強光電文化藝術基金會表示，生活中的光污染對環境及個人身心的影響，已經是現代社會中的環保與健康問題，台灣光環境獎希望提升社會重視這個現象，減少光害，建立良善優美的光環境。

第一屆「台灣光環境獎」以五年內完工的公共文化設施為標的，涵蓋地景、地標、文化園區、國定古蹟、美術館、藝文場所、宗教建築等，並由評審針對設計概念、環境功能、永續發展、創意表現第四項標準進行評比。

本次進入複賽的是「悅然紙上-中興文創園區」、「鐵道部廳舍夜間照明設計」、「街景畫帆」、「臺北101建築燈光改造計畫」、「毓繡美術館」、「哈瑪星光任務Illuminate Hamasen」，六件公共文化設施作品是從全台十二件作品中脫穎而出，榮獲「台灣光環境獎」的是「 鐵道部廳舍夜間照明設計」和「哈瑪星光任務Illuminate Hamasen」，而評審團特別獎則由北港朝天宮獲得。

▲評審團特別獎-北港朝天宮。(照片由中強光電文化藝術基金會提供 /攝影 廖慶光)

▲哈瑪星光任務(照片由中強光電文化藝術基金會提供 / 攝影 廖慶光)