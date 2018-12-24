怨交管5天讓他無法做人 高市府打臉韓國瑜

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）明（25）日是直轄市及地方縣市長交接之日，準高雄市長韓國瑜安排於愛河畔舉行空前盛大的就職典禮，卻因為交通局宣布將進行五天交管而引發民怨。韓國瑜日前受訪時表示這是現在高雄市府的決策，讓他「難做人」，不過高雄市府昨（23）晚發布新聞稿打臉韓國瑜若無戶外典禮需求，則根本無需管制，盼韓國瑜做一位「有肩膀的市長」，不要卸責。

針對韓國瑜的說法，高雄市府新聞局昨日發布三點澄清。「應韓市長要求，此為高雄市自治史上首次將交接典禮移到戶外愛河旁舉行，以貴賓2,000人的規模，必然有典禮前後天攤位舞臺搭建及拆除的需求，以及當天典禮必要的交通管制。如果沒有戶外典禮的需求，應該連管制一天都不需要。」

新聞局抨擊，韓國瑜應先向其指派的交接小組成員了解決議之形成，而非於公開媒體上怪罪辛勤的交通局及警察局同仁，「市府及市民需要的是一位有肩膀的市長及市政團隊，而非推卸責任的團隊」。

新聞局也強調，交接小組由準觀光局長潘恆旭及秘書長趙建喬擔任召集人，相關籌備局處全都由事務官出席，沒有任何一位民進黨政務首長參與。

針對交管爭議，韓國瑜日前表示「真的不了解現在的高雄市政府要做五天的交通管制，哪一個老百姓能受得了？管制一天都不得了了。」他還提及，這件事傳出去很難聽，「是讓我韓國瑜沒辦法做人嗎？」

原先設定交管五天引發民怨後，高雄市府昨日宣布改為不到三天，交管期間也分階段開放，降低交通衝擊。

根據中央社報導，準新聞局長王淺秋昨日會同高雄市警察局及交通局官員到至就職典禮現場會勘。她在受訪時表示，原先交管「根據當初市府交接小組決議實施，當時小組認為比照燈會實施分階段交通管制加上周邊替代路方案應沒問題。」

對於民怨，王淺秋則說要建議盡量縮小交管範圍及時程，降低交通衝擊，但要尊重交通局及警方專業判斷。