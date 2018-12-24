〈時評〉740萬人「返鄉潮」？ 中國世界工廠崩解危機不可不慎

2018年即將邁入尾聲，但美中貿易戰氣氛依舊詭譎。中國上周傳出嚴控房地產總體基調出現鬆綁，2019年無論是用房市刺激經濟目的達成或是降低衰退風險，都成為近來市場熱議的話題，這些其實也可視為是美中貿戰下的「連漪效應」，外資資金的大舉撤離中國，不只是製造業轉移陣地那麼簡單。中國政府若無法採取有效應變措施，經濟大衰退似乎難以避免，對兩岸經貿關係如此緊密的台灣來說，絕對有一定程度的負面影響，如何因應世界工廠大搬遷出現的變局，政府相關部門應該及早作準備應對。

美中貿易戰發生，被認為是美國總統川普在逼迫外商撤離中國，主要就是中國的「世界工廠」已造成國際貿易的極大不公平，中國從加入WTO後，從2003年至2007年，中國的出口每年連續以25%以上幅度增長，有些甚至達35%，1990年中國製造業占全球比重只有3%，現在則占全球的一半，如果中國還能讓出口維持25%的年增長率，那中國製造業占全球比重將從現在的一半，逐年變成六成、七成，甚至達到八成以上，到時候中國一國獨好，其它國家則出現生存困難，世界多數國家製造業也都將被迫關門，很多國家經濟將面臨崩盤，到時世界大部份國家都得看中國的臉色。

中國的勞動力占全球就業人口的26% ，一國賺盡了全球的錢，長期賣多買少，積累起巨額外匯，有錢了就讓中國跩了起來、講話也變大聲了！只要稍為不如中國的意就遭其指責或抵制，甚至出動網軍加以撻伐，如今中國甚至搞起「一帶一路」，組織自己的貿易體系，中國極欲當世界老大心態，看在美國這個老大哥眼裡當然心裡很不是滋味。況且從國際經濟平衡的角度來看，這是不現實的，因為貿易必須互利，才能維持久遠，若錢都讓中國賺去了，以後誰還有能力持續從中國進口呢？

事實上外資企業相繼退出中國並非近期才發生，撤退潮從2011年就已開始，早在中美貿易戰爆發之前，中國的「世界工廠」就出現了局部衰退跡象，勞動密集型的服裝和寢具用品產業首先撤離中國，因為「世界工廠」正在失去綜合競爭力，中國決心向高端製造業進軍，來實現「世界工廠」技術升級，甚至喊出「中國製造2025」政策，擬從「製造大國」變成「製造強國」，這就是美國所擔心的。

日前中國官方公布數據，有740萬人返回農村貢獻己力，所謂的返鄉潮只是美化失業浪潮說法，這些都是前一波外商外移或經濟衰退所造成的失業人口，返鄉潮恐怕只是剛開始，只要中國無法滿足美國在貿易上的各項要求，中國的「世界工廠」不僅會加速出現衰退，甚至發生崩解，外資一旦都撤離，對中國經濟將是毀滅性的打擊，資金、人才及技術都離開後，中國還剩下什麼呢？首先面臨的應該是大規模的失業和企業倒閉潮？

以中國目前各地掀起企業「大裁員」浪潮來看，2019年中國經濟景氣表現的確令人相當憂心，對台灣的影響也陸續在顯現中，包括11月外銷接單年減2.1%，12月減幅恐將擴大，11月從中國或香港的接單衰退8.9%，經濟部甚至對未來接單趨緩表示擔憂，如何提早因應未來變局，政府應提早預作準備。