屏東「雙城耶誕」點燈　恆春古城嘉年華同步登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）為迎接聖誕節，具有濃濃節慶味的屏東「萬金聖誕季」及位於萬金附近的泰武鄉「吾拉魯滋聖誕季」昨(22)日晚點燈；另外，國境之南恆春昨晚也點亮4個百年古城門，以嘉年華方式歡慶節日。

萬金聖母聖殿為全台天主教最古老的建築之一，「萬金聖誕季」就是以萬金聖母聖殿百年聖誕季傳統活動為主體，昨晚5時30分起在天主教詩歌唱頌中開啟點燈儀式。萬金聖母聖殿兩旁的萬金村和赤山村住家，傳統迎聖嬰的馬槽裝置也各自展現創意，具在地風情，還有人布置戴斗笠的聖誕老人騎農車。

萬金馬槽布置迎聖嬰的習俗全台獨有，萬金村和赤山村民，6成以上都是萬金聖母聖殿的教徒，這裡濃濃的天主教風讓當地超商也建成教堂外觀(如下圖）。

萬巒鄉公所表示，今(23)日下午5時起有當地國小的樂舞及森巴鼓表演，晚上7時30分至9時30分有主日彌撒及萬金聖母聖殿的彌撒；明(24）日晚上9時至10時迎聖嬰，10時至11時30分聖殿彌撒。

泰武鄉「吾拉魯滋聖誕季」於昨晚7時30分展開，為台灣燈會而製作的泰武鄉花燈車將首度亮相踩街，由泰武鄉長、咖啡公主、咖啡勇士及泰武國小學生操作、會動的麋鹿燈飾都會上場，現場還有文創及小農市集。

屏東縣政府今年特地出動「雙城耶誕」接駁車，從屏東火車站載遊客到屏東市的屏東公園觀賞燈飾後，再載遊客到吾拉魯滋及萬金參與耶誕活動。23日從萬金（吾拉魯茲）往返屏東或車站的末班車為晚上11時40分；另外，29日、30日、31日及明年1月1日則是針對屏東市區提供接駁。詳細接駁時間可在屏東縣政府官網查詢。

此外縣政府爭取文化部補助，展開「恆春古城光環境營造計畫」，去年點亮西門，今年縣政府陸續完成北、東、南3座城門，環城點亮；昨晚6時在北門廣場進行點燈儀式，現場以耶誕嘉年華的方式，在歌聲與燈光烘襯下，讓恆春百年古城的夜晚更加溫暖。

由於萬金村民及鄰近的赤山村民有6成以上都是聖母聖殿的教徒，地方布置展現濃濃過節氣氛，連7-11都建成教堂外觀。中央社

屏東縣政府今年結合屏東公園的耶誕燈會和萬巒鄉「萬金聖誕季」，推出雙城耶誕接駁車。​中央社