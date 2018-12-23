受困印尼海嘯災區　台灣旅客平安獲救送醫治療

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）印尼巽他海峽（Sunda Strait）昨（22)日晚間出現海嘯襲擊週邊地區，到台灣時間23日晚間7時30分為止，已知造成至少222人死亡，逾800人輕重傷。台灣也有9人受困。

蘋果引述南山人壽表示，受困遊客裡有3人是南山的業務員，目前都已經聯絡上，人員平安。

中央社報導，印尼爪哇西部雷桑角（Tanjung Lesung）一帶昨晚遭海嘯襲擊，包括6名台灣人在內的9名旅客一行人受困。在駐印尼代表處派員前往支援協調下，受困海嘯災區一行9人已由印尼搜救官員接應下山，送往醫院治療。目前安全無虞。

報導指出，台灣遊客吳敏琪和媽媽、兩個小孩、先生及親友前往萬丹省（Banten）一帶旅遊，遭遇海嘯襲擊，在逃難時受傷，傷者包括大人及小孩。

兩名傷勢較重的台灣人，是一名男性和一名年長女性。

駐印尼代表處官員及三輪慈善基金會台商，也前往當地醫院提供協助，並處理後續事宜。

據報導，兩名大人傷勢較嚴重，是因海嘯發生時被重物砸到、腳部嚴重刮傷、無法行走。至於小孩雖受到刮傷，所幸傷勢不嚴重。

我外交部指出，海嘯發生後駐印尼代表處立即與相關單位聯絡，積極協助赴萬丹省旅遊的國人吳女士及其印尼籍親友。除先前掌握的6名受困國人外，因又有新一波海嘯襲擊，導致趕去救援的吳女士親友也ㄧ起受困，所以一行共有9人受困。

經我駐處持續聯繫，印尼救援隊已於台灣時間23日下午4時許，抵達當地與上述9人會合。

此外我駐印尼代表處另派員協同三輪基金會等僑社團體前往營救，經4小時車程抵達海邊，因海水漲潮無法走海邊公路，乃繞行山路。雖然山區大雨不斷，外交部人員仍突破困難抵達當地，與我國人會合，以提供更直接有效的協助。

外交部表示，有關我國人因海嘯受困事，印尼中央政府各相關機關及災區萬丹省政府均表達協助意願，與我駐處密切聯繫，瞭解我國人受困情況，提供援救。

此外我政府已整備四架運輸機待命，一旦我國人或印尼方運輸、救援有需求，可隨時準備出發。我駐處也將持續與印尼國家災害應變總署(BNPB)等相關單位保持聯繫，以持續瞭解是否有其他國人遭受海嘯波及，同步密切掌握最新發展。

海嘯死傷人數已經破千。美聯社