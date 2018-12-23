中國非洲豬瘟疫情達100例　賴揆: 台灣養豬場各環節都要把關

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）中國農業農村部新聞辦公室今(23)日公布，廣州市黃埔區一處養豬場查出非洲豬瘟疫情。這是近5個月來，中國官方公布的第100例非洲豬瘟疫情。目前非洲豬瘟已蔓延中國23個省市。

中國農業農村部是在22日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經廣東省動物疫病預防控制中心確診，廣東省廣州市黃埔區一養殖場，查出非洲豬瘟疫情。截至目前，這處養殖場6027頭豬隻當中、發病30頭、死亡9頭。

中國農業農村部表示，當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有活豬及其產品調出封鎖區，禁止活豬運入封鎖區。

新頭殼引述我農委會副主委黃金城表示，目前中國光是通報就已達百件，更何況是沒有通報的，絕對比我們想像中還要多。

報導另引述防檢局再次呼籲民眾，千萬不要心存僥倖，違規攜肉入境，被抓到一次就是開罰20萬元。民眾切勿以身試法，否則可能重創台灣養豬產業。

此外行政院長賴清德今上午前往台中市清水區的瑞興畜牧場，視察養豬場廚餘蒸煮設施時表示，廚餘養豬一定要經過高溫蒸煮，沒有蒸煮設施的養豬場希望輔導改用飼料。

中央社引述賴清德指出，非洲豬瘟傳染途徑不只廚餘，還有其他方式，因為豬瘟病毒在冷凍下還可以存活千日、冷藏環境可存活百日，人員、車輛及機械的流動都有可能傳進，所以國內養豬場每個環節都要達到生物保護標準，有如守護城池一樣，讓養豬場百分之百安全。

中國今年首次傳出非洲豬瘟案例是由中國農業農村部在8月3日公布，遼寧省瀋陽市瀋北新區一養殖戶的豬隻在8月1日發生疫情，8月3日經中國動物衛生與流行病學中心，確診為非洲豬瘟疫情。