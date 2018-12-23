新機車加裝安全裝置ABS　交通部擬補助一輛4,000元

（臺灣英文新聞／社會組綜合報導）有關機車加裝安全裝置ABS議題，交通部擬自明（2019）年元旦起，補助消費者購買125CC以下新機車配備煞車系統ABS，每輛補助新臺幣4,000元，而購買配備CBS，政府也將補助1,000元。

為提升行車安全，交通部原訂2021年實施全面強制加裝ABS政策，不過仍有部分民眾擔心影響車價。而總統蔡英文在11日的迴廊談話中也提及，儘管是立意良善的施政，但仍須顧及到人民的負擔能力，期盼行政部門重新檢視政策可行性。

中央社報導，交通部代理部長王國材今（23）日表示，自明年元旦起，民眾購買125CC以下新機車，可選擇加裝ABS（防鎖死煞車系統）無論新舊款都予以補助新臺幣4,000元，或是選擇CBS（前後連動煞車系統），政府則補助1,000元。

不過126CC以上新款新機車，明年則強制加裝ABS，政府不予補助。原訂2021年起新機車全面加裝ABS或CBS的政策也將喊卡，暫緩實施。

王國材強調，此方案仍待行政院核定，目前交通部規劃補助二年，明年預算粗估約新臺幣三億元。

王國材表示，原希望政府及業者各補助一半，但有業者反應執行困難，因此決定由政府提供補助。至於補助費用的入帳方式，交通部規劃由車主親辦或委託代辦至公路監理機關窗口登記申請，審核通過後，直接撥款至車主本人指定帳戶。