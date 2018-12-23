「2018編織藝術節」傳承手編文化　趣味工作坊免費報名

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）「2018編織藝術節」展覽盼傳承編織工藝，「國寶級大師」張憲平更將親自解說竹籐編織，另於每週末設有免費工作坊，展覽已於苗栗舊車站展出至明2019年1月6日止。

文化部攜手苗栗縣政府舉辦「2018編織藝術節」，已於近日苗栗火車站2樓舉辦「山海聽織-編織藝術」年度成果展開幕記者會，邀請到傳源文化藝術團帶來充滿震撼與優美的原住民族樂舞，該展已於苗栗火車站舊站展出。



「2018編織藝術節」已於苗栗舊車站登場（圖/官方臉書）

策展團隊衍象設計實驗室說明，選擇苗栗舊車站作為策展空間，並透過專注於紙文化傳承的「夫妻館」—鳳嬌催化室及樹火紀念紙博物館的合作，強調展覽內的視覺版面的材料，利用紙的特性，表現編織的柔軟及輕盈感。

同時，展品擺放區域的呈現，也將挪用編織的紋理作為展覽空間的主要元素，轉換編織紋理為展覽推進、演化的軸線，帶給民眾觀展新視野。展出內容含括苗栗在地的三大編織工藝系統—竹編、原民編及藺編，參展藝術家包含盂施甫，郭佩奇於駐村期間的創作作品。



每週末設有免費工作坊及論壇，希望與大家同樂體驗編織樂趣，現場也有藝術家創作（圖/官方臉書）

展覽期間每周六日皆安排3場免費的「工藝現場」及「編織工作坊」，包含22日由台灣藺草學會帶來現場藺草編織、29日由石壁染織工坊的林淑莉老師展現原民編織技法、以及明年1月5日由文化建設基金管理委員會連三年頒發「民族工藝獎」的大師張憲平，將親自到場解說竹籐編織工藝。

另外，3場有趣的編織工作坊分別為，23日藝術家林資芬利用塑膠袋勾織出雪人、30日由A.M IDEAS安排基礎藺編「壓一」工法製做藺草蝴蝶結別針、明年1月6日由tiger milk藝術家王荷瑄安排玩轉羊毛氈，名額有限額滿為止。

此外，展覽邀請今年參加拉脫維亞「里加第六屆國際織品及纖維藝術三年展」的苗栗在地藝術家謝欣蓉參展；為了讓編織意象延伸，藝術家曾靖婷將在苗栗火車站進行現地創作，運用日常生活的角落編織，進行裝置藝術，呈現編織與在地的對話經驗，讓進出苗栗火車站的搭車民眾有不一樣的視覺感受。

文化觀光局長林彥甫表示，選擇舊火車站這一個見證產業興衰起落的歷史文物空間作為年度成果展的地點，是回溯苗栗自身的工藝資源，在廣為人知的木雕與陶瓷之外，建立編織工藝的品牌，藉由2018編織藝術節的活動，為工藝師們提供一個交流與展示的平台。