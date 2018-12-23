高雄挖出清代百年城牆　建商佛心改設計護古蹟

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）高雄市左營區一處建案工地，挖出左營舊城南門段城牆基礎，古蹟意外出土後，高市文化局與建商幾經協調，建商表示願意配合退縮建案工地，讓城牆殘蹟得以保存。

高雄市文化局巡查人員，今年6月於左營鳳山縣舊城巡查時，於當地一處建案基地內發現疑似有城牆石材構件出土，經邀集文資委員組成專案小組現勘，確認為鳳山縣舊城築城材料，極可能有城牆殘蹟存在，隨即協調建商暫停施工。

文化局與文資委員、建商多次開會協調，並請成大考古研究所專業團隊進場試掘，確認地表下城牆基礎保存的位置與狀態，建商也同意不計損失變更開發案設計，退縮原建案工地範圍，避免破壞埋藏工地下的古蹟。

中央社今(23)日引述文化局指出，這次出土的城牆殘蹟屬南門段城牆，除城牆基礎外還發現水關構造，部分保存完整，部分則有斷裂推倒現象，長度約50公尺。

文化局表示，建案建商經多次協商展現高度誠意，配合文化資產保存，採退縮建築範圍變更設計，並將以城垣紋理為主軸進行戶外景觀設計，適度展現水關或城牆殘蹟，讓古蹟與社區相互輝映。

高市府日前召開文化資產審議會決議指定該殘蹟為市定古蹟，文化局認為，這是市府執行見城計畫公私協力的重要成果，也是公部門與民間為文化資產保存共同努力的典範。

報導指出，鳳山縣舊城於清朝道光6年（西元1826年）由土城改建為石城，現有並指定為古蹟的城牆長度1668公尺，達到石城城牆原始長度2767公尺的60%，是國內現存清代城池中保存規模最大、最完整的。

​高市府爭取文化部補助，正推動大型文化資產保存計畫「左營舊城見城計畫」重現歷史場景。

這次出土的城牆殘蹟(下圖，​中央社) 屬南門段城牆(見以上示意圖)。(上圖來源: 高雄市政府研究發展考核委員會)​