北美館邀「三五好友」歡慶35歲！全館免費開放參觀

（台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導）北美館35歲囉！為歡慶週年活動，北美館於今（23）日特為「三五好友」企劃系列特別活動，且全館開放免費參觀。

成立於1983年的台北市立美術館（以下簡稱北美館），創立至今已35年，除了舉辦指標性藝文展覽外，北美館更肩負著藝術史與作品研究、推廣啟發性的教育活動，並積極搭起各族群以及產業之間的橋樑。

為了迎接35歲生日，北美館特於今（23）日企劃館慶系列活動「致三五好友」（Dear friends of TFAM），全館開放免費參觀，讓民眾可自由穿梭美術館中，與多元精彩的藝術品面對面。



北美館35週年館慶，舉辦系列親子體驗活動（圖/北美館）

北美館自去（2017）年10月起進行館舍修繕工程，暫停開放近9個月。休館前特別企劃「時光膠囊」活動，邀請民眾寫下對美術館的點點滴滴，為下一個30年孵夢。

今年，北美館重新開館的首次生日，將開啟封存一年多的時光膠囊，精選出35則留言，與觀眾重新回溯這些感動，這些留言將於館慶當日再次呈現，企圖傳遞一種期待未來、時空轉換的意象，亦象徵美術館與觀眾之間共同對話與成長的歷程。

此外，現在於北美館展出的大展包含，台北雙年展以及台北美術獎，展覽跨國串連各界藝術家，創造的多元題材作品十分發人省思。



現值台北雙年展期間，館慶當日除了提供雙年展導覽外，並規劃有趣好玩的活動（圖/台灣英文新聞）

其中，台北雙年展以「後自然：美術館作為一個生態系統」為主題，作為一個既歷史又當代的機構，北美館持續強化與藝術社群的協力共生，促發不同機構之間的專業連結，並在同一藝術生態中，與當代社會維繫著相互依存的有機關係。期待民眾能夠更為深刻地感受「美術館」今昔角色的異同，並於北美館場域共同觸發更多思考的可能。

現值台北雙年展期間，館慶當日除了提供雙年展導覽外，兒童藝術教育中心新計畫「無關像不像」特別舉辦親子同樂「包包客導覽＋創作活動」及「繪本說故事：完美的正方形」活動，提供大小朋友認識抽象藝術表現形式的體驗。

另外，座落於南側美術公園內的王大閎書軒也將同步首映建築劇場「誰來王宅午茶」第三集影片「從《杜連魁》到《幻城》—王大閎的文學夢」，放映期間書軒免費提供特色點心與飲品，期待民眾與建築師共渡一段文藝與美食相佐的午後時光。

聖誕節前夕是北美館的生日，館方特別選在生日前一天周日慶祝，邀請民眾共同分享這份成長的喜悅。館慶當日除可免費參觀、體驗各項系列活動外，於指定時間內憑活動打卡，即可領取限量珍藏版海報、2018年台北雙年展的種子包、導覽手冊、兒藝中心典藏記憶卡等多項精美紀念品，更多詳情請至北美館官網與官方臉書查詢。