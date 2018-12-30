台菲交流展「登陸者 Lander」　探集體焦慮社會現象

（台灣英文新聞/藝文組 綜合報導）台菲藝術交流展「登陸者 Lander」探集體焦慮，由非常廟藝文空間策展，已順利於馬尼拉的瓦爾加斯美術館落幕。

VT ARTSALON報導，繼去（2017）年菲律賓的瓦爾加斯美術館策展人Patrick Flores，策劃的「Vessel」交流展順利於非常廟藝文空間展出。今 (2018)年由非常廟藝文空間策展人吳達坤，再度攜手Patrick D. Flores 共邀集六位台灣藝術家：姚瑞中、蘇匯宇、鄭先喻、余政達、黃琬玲、謝牧岐，以及五位菲律賓藝術家，Santiago Bose、Diokno Pasilan、Mark Salvatus、Jo Tanierla、Renz Lee，一同於位在馬尼拉的瓦爾加斯美術館推出「登陸者」－台菲交流大展，這也是台灣與菲律賓當代藝術社群回應當下社會集體焦慮的一種可能。

非常廟藝文空間(VT Artsalon)長年以展覽、駐村、論壇與各項出版計畫進行台灣與國際文化交流，思考台灣在特殊文化與政治脈絡下的存在關係。並於2017年提出「跳島計畫—帝國逆行」計畫，藉此去反思二戰時期的帝國以島鏈作為戰爭侵略與反擊的路徑，以藝術作為行動來提出倡議，重劃對太平洋島鏈的文化脈絡與藝術觀點。

除了以藝術家作品回應歷史脈絡的框架下探討同為曾經被殖民國家的菲律賓之外，本展更積極去觸及後殖民主義之後的後現代全球化、數位媒介化的興起以及新民粹主義抬頭等議題。