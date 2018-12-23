駐菲代表處牽線成功　台菲大學簽農業合作備忘錄

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）菲律賓台商總會與菲律賓丹轆農業大學近天簽署備忘錄，將著重於文化、教育、及示範農場等領域進行合作。

中央社報導，在駐菲代表處的促成下，菲律賓台商總會與菲律賓丹轆農業大學（TAU）今天簽署備忘錄，同意在文化、語言、教育、培訓以及示範農場等領域進行合作。

丹轆農業大學設於丹轆省（Tarlac）卡密林鎮（Camiling），距馬尼拉約160公里，簽署儀式上午10時在丹轆農業大學舉行，由校長季勒摩（Max Guillermo）、菲律賓台商總會總會長江福龍代表雙方簽署。

中華民國駐菲代表徐佩勇、丹轆農業大學國際處處長費瑞（Christine Ferrer）擔任見證人，多名駐菲代表處官員以及丹轆農業大學教職員百餘人在場觀禮。

徐佩勇表示，台灣在農業發展上有非常寶貴的經驗，在政府新南向政策之下，駐菲代表處希望透過菲律賓台商總會來協助菲國發展農業，也讓菲國大學生有機會把理論與概念，實際加以應用。

丹轆農業大學創立於1944年，前身是一所中學，2016年升格為大學，現與實踐大學及屏東科技大學等6所台灣高等學府有合作關係。

校長季勒摩（Max Guillermo）稱，丹轆農業大學與台灣的合作夥伴現有教師互訪、交換學生、農場實習等計畫，有助提升菲國農業的能力與技術，而今天的備忘錄簽署是雙方進一步深化合作的開端。

根據合作備忘錄，丹轆農業大學與菲律賓台商總會將在文化、教育、訓練方面進行合作，大學也將安排學生到台灣或旅菲台商的農場實習，學習種植、嫁接等技術，之後雙方再推進到第二階段的銷售合作。

農業是中華民國政府新南向政策的重要一環，菲律賓農業條件佳，土地廣闊肥沃、氣候溫暖，台灣則擁有人才、技術與其他資源，合作潛力寬廣，本月稍早雙方剛在碧瑤市設立了香菇實驗農場。