優異新二代台大幫　盼未來協助偏鄉新住民

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）屏東女中及潮州高中新二代成績優異，並順利考取台大，盼未來有所建樹回饋偏鄉新住民。

中央社報導，屏東女中林鈺純、潮州高中潘宗佶與劉宇晴以特殊選才分獲成大與台大錄取；屏女李淑筠以希望工程獲選進入台大；4名學生都以興趣加上對社會、文化的使命，獲進入台大和成大。

以特殊管道獲選成大化學系的林鈺純從小對自然有興趣，常把家裡當實驗室，高二時參加清華大學化工營，獲知可降解高分子材料，回到學校後，結合自己的減塑理念，試圖找出取代紙杯內部塑膠塗層的材料。

屏女實驗室資源不足，校長牽線讓林鈺純前往中山大學實驗室進行專題研究，她利用海藻酸鈣和乳酸鈣取代塑膠塗層的研究，參加科展獲得高中組化學科分區特優、全國第3名及兩項特別獎特優，因此獲入選成大化學系。

屏女李淑筠以希望工程獲選台大社會工作系，母親是柬埔寨籍，從小感受新住民在台灣環境適應的資源不足，高一時母親罹癌，讓她更重視新住民相關議題，她一面照顧母親，一面參加台大人文科學營、逐夢計畫、家扶志工等活動，並進行新住民的田野調查寫成相關論文。

李淑筠表示，未來她除了要在台灣偏鄉幫助新住民學生外，也希望利用自己在台灣的學經歷到柬埔寨幫助和改變當地的問題。

潮州高中潘宗佶特殊選才獲選成大台灣文學系，還是正取第一名，潘宗佶是萬巒鄉赤山村的平埔族（馬卡道族）。他說，從小跟著祖父母在當地的廟宇出入，是在廟會中長大，因為不愛讀書，升高中時他選擇進入職校屏東高工讀機械科，但發現自己只對文史研究有興趣，在高一下轉到潮州高中，當年以馬卡道族的文史研究獲選潮中的文學獎。

身為馬卡道族，潘宗佶認為自己的文化再不研究保留將逐日流失。高中期間，他參加教育部的小論文和閱讀比賽，幾篇馬卡道族及台灣史的研究，讓潘宗佶獲選成大台灣文學系。和校長、老師及同學溝通，潘宗佶都用台語，這是他對文化保存使命感，他說，未來仍會繼續研究馬卡道族和台灣民俗等，要把馬卡道族的歷史文化做足。

潮中劉宇晴以特殊選才獲選台大園藝景觀系，月初才以捕蠅草的研究論文獲得旺宏科學獎銀牌獎，獲新台幣20萬元獎金，她說，這個研究從高二開始做，因家裡種蓮霧對花草有興趣，以捕蠅草的膨壓運動做實驗論文，發現捕蠅草的細胞排列方式，可以用來做衣服的材質，讓布料更透氣。

劉宇晴對植物細胞的基因改造有興趣，她說，台大園藝景觀系有相關課程，是她申請這個科系的原因。