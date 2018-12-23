教育部技職之光黃柏期　新二代盼扛家中經濟

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）新二代黃柏期擁有13張乙丙級技術士證照，獲教育部頒發技職之光，畢業後目標開設水電行，盼改善家中經濟。

中央社報導，黃柏期母親是印尼新住民，父親視障，家中排行老大的他有3個弟妹，其中2人也有視覺障礙，平時靠父親幫人收驚、母親打零工維持生計。就讀雲林北港農工時，在師長協助下考取第一張室內配線丙級技術士證照，後因負擔不起費用而放棄乙級考照。

黃柏期農工畢業時徬徨於繼續升學或就業，父親一席話「想讀就讀，錢再想辦法」開啟他生命中一扇窗，便就近選擇吳鳳科大就讀，並在校工讀減輕家中負擔。

吳鳳科技大學校長蘇銘宏表示，教育部長葉俊榮6日頒發「第14屆技職之光」的「技職傑出獎」給黃柏期，他今天回校感謝師長。電機工程系是繼103、105、106年獲獎後，今年再獲殊榮。

黃柏期就讀吳鳳科大期間，陸續取得多張證照，包括機電整合乙丙級技術士證、室內配線（屋內線路裝修）乙丙級技術士、電腦硬體裝修乙丙級技術士、自來水管配管乙丙級技術士、電器修護乙丙級技術士、用電設備檢驗丙級技術士、AutoCAD 2013國際認證等證照。

蘇銘宏表示，黃柏期榮獲「第14屆技職之光」，經媒體報導，很多水電公司願提供工作機會，起薪至少28K，並願意重點栽培，不過，他沒有心動，選擇繼續待在原來的水電公司，從事基層水電工。