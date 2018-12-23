東北季風增強華南雲系東移 北東轉濕涼降溫

中央氣象局預報，今天東北季風增強且華南雲系東移，白天起北部及東北部整天濕涼，氣溫下降，高溫降幅比低溫顯著，高溫僅攝氏22至24度，中南部地區雲量增多，偶有斷斷續續下雨可能。

氣象預報指出，北部及東北部氣溫下降，高溫降幅比低溫顯著，清晨低溫各地約18至22度，白天北部東北部濕涼，高溫僅22至24度，其他地區高溫降幅較小，約26至28度，入夜後中部以北及東北部最低溫15、16度，其他地區18至20度，請留意溫度變化適時調整穿著。

天氣方面，華南雲系東移，台灣附近水氣偏多，迎風面北部及宜花地區水氣白天逐漸移入，整天持續有雨、有局部大雨發生機率，中南部地區雲量增多，偶有斷斷續續下雨的可能，提醒大家外出記得攜帶雨具備用。

今天西半部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請多加注意；此外，在東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，前往沿海也需注意安全。

另據行政院環保署空氣品質預報，今天東北季風增強，北部至東部地區有雨，空氣品質逐漸好轉。

宜蘭及花東空氣品質良好；北部、竹苗及澎湖普通；中部、雲嘉南及馬祖、金門地區橘色提醒，雲嘉南風速偏強，局部地區午後可能出現揚塵現象達紅色警示；高屏區位在下風處，擴散條件較差，為紅色警示；詳情請查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。