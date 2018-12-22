陳師孟：插五星旗非言論自由 應以國安法處理

監察委員今天巡察行政院，監委陳師孟在會中提出在台灣插五星旗，並非言論自由，而是要引狼入室，建議引用國安法處理。行政院則回應要進一步研究，會中未有結論。

監察院今天巡察行政院一整天，由監察院長張博雅率監察委員赴行政院，行政院長賴清德帶領副院長施俊吉、秘書長卓榮泰、政委與各部會首長等人與會。監察院晚間舉行記者會，由監院各委員會召集人報告。

出席記者會的司法及獄政委員會召集人蔡崇義指出，陳師孟會中提出禁插五星旗問題。外交及僑政委員會召集人張武修補充說明，陳師孟認為插五星旗的問題與言論自由不同，言論自由是針對共產主義或是某些特殊思想，但五星旗代表的是中華人民共和國，過去彰化碧雲禪寺插滿五星旗，甚至列為中華人民共和國在台訓練基地，行政院要正視，並建議從國安法的角度來思考。

陳師孟受訪時說，過去這2、3年五星旗亂插，包括在西門町、台北101等地，碧雲禪寺還登上紐約時報。

他認為，中國一向想併吞台灣，因此用這種方式要弱化台灣敵我意識，令人失望的是，不論是台北市或是碧雲禪寺被插上五星旗，政府都沒有什麼反應，這種事情上了國際新聞，應該很羞愧。

陳師孟表示，言論自由也是有限制，為了公共利益可以限制，不能無限上綱。在台灣插五星旗的意義是中華人民共和國併吞台灣，這不算是宣傳共產主義，而是引狼入室、侵占台灣，要認清這和言論自由是不同的意義。

因此，陳師孟建議應引用國安法第2-1條規定，「人民不得為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構或其設立、指定機構或委託之民間團體刺探、蒐集、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、消息或物品，或發展組織」處理，可處5年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣100萬元以下罰金。

張武修說，目前監察院針對五星旗的問題正在調查，以檢視國內有哪些現行法律可用來避免五星旗系統性、組織性出現在台灣的問題。