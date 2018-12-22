政治受難者：促轉不等於追殺 憂等不到真相

政治受難者林樹枝今天表示，他曾遭刑求與疲勞審訊7天7夜，致不能生育，牙齒也沒了，如今推動促轉並非追殺國民黨，而是希望有真相、道歉，才能和解，但也憂心有生之年等不到。

立法院司法及法制委員會召委、民主進步黨立委周春米26日二度排審促進轉型正義委員會（促轉會）預算，面對中國國民黨立法院黨團的杯葛行動，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，不排除在28日院會中抽出直接逕付二讀，待明年1月臨時會處理。

台灣團結聯盟下午舉行「力挺楊翠（促轉會代理主委），推動轉型正義」記者會，邀請台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕、台灣轉型正義協會理事林樹枝、台灣二二八關懷總會理事長潘信行、台北市二二八關懷協會會長林黎彩、50年代白色恐怖案件平反促進會成員藍芸若等人與會。

林樹枝說，蔣介石時代他被抓去關，刑求到不能生育，氣候變化時，腰部會痠痛；也曾被疲勞審訊七天七夜。兩次坐牢，牙齒也沒了，現在全身都疼痛，但他不放棄，不是要追殺國民黨，而是希望有真相與道歉，才能真正和解。

他進一步說，上午才與幾個朋友去參加老政治犯的追思會。去年政治受難者有30人過世，蘇東啟案有50人受難，現在僅剩8人還活著。他今年74歲，所有受難者中算年輕的，但他懷疑是否還能看得到轉型正義。

他說，轉型正義條例已經通過了，但滿街還是看到蔣介石銅像，中正紀念堂還矗立在那裡，叫人情何以堪，什麼時候要給他公平正義的對待。

政治受難者代表們要求民進黨政府，在促轉會剩下的有效期間，希望促轉會加速落實轉型正義，這是政治受難者的期待。