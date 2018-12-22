花舞館旅客人次將突破百萬　臺中花博準備驚喜禮物　

（臺灣英文新聞／生活組 綜合報導）2018臺中世界花卉博覽會自11月3日開幕以來人潮不斷，預計本週末位於后里場館的「花舞館」入館人數將突破百萬。為感謝遊客對臺中花博的肯定，主辦單位將準備驚喜禮物送給第100萬位入館遊客及100份聖誕紅，要和遊客一同慶祝聖誕節的到來。

臺中花博營運總部執行長郭坤明表示，為感謝遊客對花舞館的肯定，花舞館將準備驚喜禮物送給第100萬位幸運的遊客，並在現場發放100份聖誕紅予隨後入館的遊客，一同分享喜悅。

花舞館則表示，將在這第100萬位遊客在踏入花舞館的那一刻，獻上迎賓花圈，並由郭坤明親自致贈精緻禮品，同時宣佈花舞館遊客人數突破百萬人次。

花舞館位於后里場館內，曾創下單日超過3萬5,000人次入館的紀錄，並於上週日（16）突破90萬旅客造訪人次。

郭坤明指出，花舞館內蘭花廳雖是常設展，但也會不定期更換展出的花種與花品。此外，競賽廳目前展出為聖誕嘉年華設計大賽作品，接下來還會再依序推出五檔短期室內花卉競賽，民眾即使再次光臨，也會有不同的驚喜。

除了第100萬名幸運遊客之外，花舞館也準備了100份聖誕紅，現場發送予隨後入館的100名遊客，讓更多人可以和花舞館一起迎接破百萬的喜悅。