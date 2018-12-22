富邦旺紅包新玩法 88,888一路發到底

聖誕節將至跨年四天連假緊接在後， 台北富邦銀行讓您歡樂假期驚喜連連！歡慶「富邦M+旺紅包」 上線一週年，紅包收發總金額突破新台幣10億元，特別舉辦「Lu cky聖誕搶紅包迎新年」活動，2018/12/24至2019 /1/6止只要下載M+ messenger並綁定北富銀帳戶，成功發送旺紅包， 不限金額、不限紅包種類，即可參加抽紅包，最高可獲得NT$ 888紅包，讓你金豬年發發發！總計將送出高達88,888包紅 包(送完為止)，發越多抽越多，先搶先贏！

北富銀表示，自去年底與台灣大哥大攜手推出「富邦M+旺紅包」 後，市場反應熱烈，上線迄今一年，已有超過654萬人次參與， 累計發出185萬包紅包，總金額逾新台幣10億元。其中， 今年的農曆春節期間為使用量最高峰，從除夕夜當天至初五， 短短六天就發20萬個紅包，總金額逾1,400萬元。 尤其除夕夜當晚20:00~21:00為發紅包最夯的時段，短短 1小時內，全台共發出2.2萬個旺紅包， 堪稱下了一場最幸福的紅包雨。

富邦M+旺紅包是全台第一個結合通訊軟體的手機收/發紅包服務， 具有「下紅包暴雨、多人搶紅包」的獨有趣味，在聚餐、尾牙春酒、 特別的節慶等場合相當受歡迎。北富銀大數據分析發現， 中午用餐時間(12點到下午1點)是一天當中旺紅包最活絡的時候 ，約佔全天的21%， 顯示許多旺紅包鐵粉請同事代購餐點或餐敘拆帳時，喜歡發紅包， 寫上一句感謝的話或祝福語，讓對方倍感窩心；旺紅包也是尾牙、 春酒等活動的最愛，成立多個群組， 在聊天過程瞬間下起紅包豪大雨，多人秒搶紅包，驚喜又刺激！ 此外，旺紅包也能光速傳情，不論是要感謝家人、 祝福親友或向暗戀的對象表白， 都能透過數字密碼即時發紅包表達情意，北富銀指出，像是「謝謝」 、「加油」、「愛你」、「恭喜」等，很常在旺紅包的留言中出現。 富邦M+旺紅包是自帶生命的產品，會自己找到運用場景， 未來它的應用將不斷擴大，深入生活的每個環節。

在FinTech時代，金融服務與生活將愈來愈密不可分， 北富銀未來將持續創新，結合跨領域科技技術， 走向更多元的生活場景，落實「生活即金融 金融即生活」價值主張。