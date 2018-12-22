「存股雙十等權重報酬指數」兼具市場代表性、股利及成長特色

臺灣指數公司於12月24日起計算發布「臺灣指數公司存股雙十等權重報酬指數」(簡稱「存股雙十等權重報酬指數」)之盤中即時指數，此指數係透過規模、股利、品質、價值、動能等投資因子，篩選高市值或高價中型股構建兼具市場代表性、股利與成長之股票組合；考量個別投資因子在市場多空環境各有不同的表現，透過多因子投資可分散單一因子風險，較單因子投資容易達到績效一致性，更適用於長期投資。

臺灣指數公司表示，存股雙十等權重報酬指數係國內第一次採用等權重加權方法所編製的指數，透過市值篩選大型或高價上市股票，且需符合流動性篩選標準，期能達到指數的可投資性；指數以多因子評估指標排序，並考量成分股組合能反映產業曝險，將上市股票分成傳產、電子、金融三大類別，利用市值占比進行類別成分股檔數配置，各類別依多因子評估指標評分由大至小排序，選取20檔成分股。

依據指數編製規則利用5年歷史資料進行指數回溯，五年投資總報酬達到112.84%，優於同期間大盤表現(69.63%)；年平均報酬亦達15.17%，同樣優於同期間大盤表現(10.67%)；如從單位風險承擔下可獲取最大報酬的夏普比率來看，存股雙十等權重報酬指數表現達105.91%，亦高於大盤(85.65%)；同時，2017年全年殖利率約4.99%，同時期大盤指數則為4.51%，顯示存股雙十等權重報酬指數具備股利收益與資本利得的雙重潛力。

因股票組合的產業結構與大盤相近，便利利用期權避險；股票數量適宜，簡化指數化商品與股票組合套利操作。等權重加權方法係平均投資於相同具投資價值的成分股組合，有效達到投資組合分散性，並具有降低集中特定個股的風險、中型股票相較傳統市值加權方法獲配更高權重、定期審核調整成分股組合達到符合獲利減碼的交易邏輯等特色。

根據BlackRock公司統計，全球多因子投資資產規模從2009年底至2018年3月成長了超過18倍，全球資產規模高達700億美元，使用多因子投資策略能增加指數獲取超額報酬的機率，適用於長期投資。

