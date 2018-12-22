「上市中小型代表300指數」可作為整體上市中小型股票之行情綜合指標

臺灣指數公司預計於12月24日起計算發布「臺灣指數公司上市中小型代表300指數」(簡稱「中小型300指數」)之盤中即時指數，涵蓋300檔廣布各產業的上市中小型股票，具有代表整體中小型股票之投資績效，可作為整體上市中小型股票之行情綜合指標。

臺灣指數公司表示，「中小型300指數」係以臺灣證券交易所上市普通股市值第50名之後的股票為採樣範圍，再選取各產業市值前80%且符合流動性篩選條件的300檔中小型股票，以達到指數的代表性及可投資性。為提供國內指數化商品多元連結標的，本次將同時發布中小型300價格及報酬指數即時資訊。

臺灣指數公司依據指數編製規則回溯過去5年之指數績效表現，中小型300指數之總市值占整體中上市中小型股票約為77%，具有代表性；累積報酬為59.82%，略優於整體上市中小型股票; 同時，該指數之報酬表現與整體中小型股之相關性高、追蹤誤差小，可捕捉整體中小型股票之表現(如附表一)。

指數成分股依規則每三個月定期調整一次，目前最新一期指數市值前十大成分股為寶成、光寶科、大同、華新科、鴻準、英業達、聯詠、仁寶、上銀與瑞昱等(如附表二)，希望透過中小型300指數，有助提升中小型股票的市場能見度與活絡性。

臺灣上市中小型股票之總市值占整體上市證券市場的三分之一，雖具有舉足輕重的地位，但指數相關金融商品在臺灣的發展相對不足，主要原因是欠缺代表臺灣股市中小型股票的指數標竿。「上市中小型代表300指數」除可作為掌握國內上市中小型股市場發展及趨勢指標，由於中小型股較發行量加權股價指數更具業績題材性且兩者之間相關性低，可發展為指數期貨、選擇權契約標的，便利期貨市場配合現有指數期貨商品進行套利或避險，亦可提升中小型股票各類金融商品的發行意願，增加中小型股票ETF、ETN或指數權證等的發行與投資需求，讓投資人未來有機會參與上市中小型股票指數的報酬表現。