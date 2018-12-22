春節團圓分享餐 加碼享餐飲加購9折優惠

除夕團圓夜，讓味蕾換個新滋味。Folio Hotel台北大安館內餐廳「Port23」，2月1日至2月10日推出「作伙呷飯！農曆春節團圓餐」，結合在地食材及象徵新年好運的義式料理，4人份餐點每套TWD3,680+10%起，可依照人數需求點選其他餐點，活動期間皆享9折加購優惠，就是要讓消費者吃好吃滿，擁有「義」意非凡的新年。凡點選農曆春節團圓餐，即可獲得拍立得全家福並參加「扭轉乾坤」扭蛋抽獎，帶回餐飲兌換券、獨家香氛等好禮。

同心圓，慶團圓。Folio Hotel台北大安結合富邦藝術基金會，春節期間展出藝術家陳怡潔《連合島資料庫計畫》的鹿兒島系列作品，將卡漫角色轉化成幾何圓形，反轉深植民眾腦海的文化記憶，繽紛喜氣的同心圓帶入闔家團圓的意象，和旅客一起在藝術中感受過年的熱鬧氣氛。

餐廳「Port23」同步推出「作伙呷飯！農曆春節團圓餐」，為現代家庭設計圍爐餐點，集結人氣料理推出2款4人分享餐，可選擇「吃好滿足」每套TWD3,680元，或是「吃滿飽足」每套TWD3,980元。主餐菜色包括「法式爐烤春雞搭燒烤寶貝蘿蔔佐紅甜椒奶油醬汁」，取台語諧音「呷雞起家」象徵一家人團聚的溫馨時刻，以及象徵年年有餘「香煎紅石斑搭燒烤時蔬佐地中海鮮醬汁」，肥美鮮腴的紅石斑煎至表面金黃香脆，沾上海鮮醬汁帶出魚肉的細嫩鮮甜，和襯底的季節時蔬相互輝映，為新的一年開啟好運。

春節餐桌上的應景年菜「脆皮黑麥豬腳德國香腸佐蜂蜜芥末籽醬酸甜紫高麗菜」，富有「發財就手」的吉祥寓意，希望來年財運一把抓。舉杯歡慶的時刻，不可缺少的「爐烤美國肋眼牛排Prime」，可自由選擇升級加價購，8oz每道加價TWD200元、15oz每道加價TWD480元，爐烤至五分熟的肋眼牛排透著粉嫩肉質，大快朵頤享受幸福滋味。2款套餐組合亦同時享有每日湯品、手工麵包、沙拉、開胃菜、飲品和甜點，另外可任選2道義大利麵或燉飯，如「細扁麵搭鮮蝦青花菜佐龍蝦醬汁」、「義式鄉村輕辣青醬燉飯佐嫩煎雞腿肉」等經典菜色。

2月1日至2月10日活動期間，於Port23點選「作伙呷飯！農曆春節團圓餐」，就能參加「扭轉乾坤」扭蛋抽獎活動，獎項豐富包含Port23餐飲兌換券、Folio Hotel台北大安獨家限量輕旅香氛蠟燭等，還有免費全家福拍立得，為團圓時刻留下美好回憶；財神爺更於初五至Port23發紅包，為開春討個好彩頭。Port23團圓分享餐即日起開放訂位，午餐時段11:30-14:00；晚餐時段17:30-21:00，訂位專線 (02) 6626-0656。

