台北富邦「e家人分行」 打造「區域型親子理財教育中心」

聖誕節將至，台北富邦銀行「e家人分行」為深化在地關係，昨日( 12/21)與富邦慈善基金會聯手舉辦「許孩子一個未來的希望」 聖誕親子活動，特別邀請來自芬蘭的「正宗」聖誕老公公， 與親子客戶一同DIY愛的卡片，並準備聖誕禮物， 將滿滿的關懷與祝福，寄予苗栗偏遠國小—泰興國小全校學童。此為 e家人分行親子活動第一彈，北富銀表示， 未來每個月都會有親子活動，讓周邊的學校、社區、在地客戶參與， 打造「區域型親子理財教育中心」！

這場活動以「分享愛」為主題，北富銀執行副總郭倍廷、 富邦慈善基金會執行長蔡明純均到場力挺公益。 當天所有參加活動的小朋友戴上聖誕帽，化身芬蘭聖誕老公公助手， 運用色筆、貼紙等工具揮灑創意，小朋友童言童語分享愛， 畫出充滿童趣的雪人、聖誕樹、禮物等圖案， 再點綴可愛的聖誕貼紙，完成一張張有著濃厚聖誕味的卡片。

而聖誕老公公也熱情回應小朋友，不僅在每張DIY卡片寫上祝福並 親筆簽名，對於小朋友千奇百怪的問題也一一回答， 像是有位小朋友問聖誕老公公「每個月賺多少錢？」聖誕老公公說， 燦爛的笑容、開心的笑聲是他每個月努力工作最大的動力； 還有位小朋友問「可以寫中文卡片寄給聖誕老公公嗎？」 聖誕老公公逗趣回應，現在看不懂中文，不過正在努力學。 聖誕老公公也對台灣小朋友的愛心與創意感到驚喜，頻頻讚美， 最後還與小朋友交換禮物，致贈每位小朋友一顆迷你聖誕樹(香冠柏 小盆栽)，除了祝福小朋友聖誕快樂，也象徵將「愛、希望、綠化」 傳遞出去。此活動獲得親子客戶熱烈迴響， 不少客戶甚至表示想馬上預約下一場活動！

北富銀表示，e家人分行是北富銀第一家以「親子理財」 為訴求的分行，也是全台首見的智慧式家庭分行。不論是空間設計、 所提供的金融服務，e家人分行都為「親子」做了很多貼心設計， 主要分成親子互動、金融教育與綠化環保三大特色。

在親子互動部分，分行內設置親子共玩或共讀的「知識小王國」， 除了提供小朋友金融知識課外讀物，每個月也會舉辦說故事、繪畫、 DIY等親子活動，讓父母到分行辦理金融業務， 可以放心把小孩託付給銀行，彷如銀行安親班；而「e家人的理財客 廳」、「小小遊樂區」以「家」為設計理念， 讓父母可以輕鬆坐在沙發上邊做理財諮詢邊看顧小孩， 就像在自己家一樣舒適、溫馨。

此外，e 家人分行跨界與亞太電信、鴻海科技集團合力打造「互動體驗牆」。 它不僅有人臉辨識技術，能主動迎賓， 還有小朋友專屬的體感互動遊戲，透過寓教於樂方式， 帶領孩子認識世界七大國的貨幣與價值，培育小小國際金融家； 也打造全台最大的「室內智慧森木水族箱」， 並搭配植生牆呈現亞熱帶雨林樣貌， 父母只要帶著孩子到分行就能親近綠色生態， 是親子客戶最零距離的自然教室！歡迎民眾攜家帶眷至e家人分行走 走，親自挖掘e家人分行的樂趣。