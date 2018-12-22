台北富邦「e家人分行」 打造「區域型親子理財教育中心」

北富銀「e家人分行」21日舉辦首場親子活動，邀請來自芬蘭的「正宗」聖誕老公公與親子客戶一同DIY卡片，未來e家人分行每月將舉辦親子活動，讓
北富銀執行副總郭倍廷(圖左)、富邦慈善基金會執行長蔡明純(圖右)力挺愛心公益，21日出席「許孩子一個未來的希望」聖誕親子活動。北富銀特別準
「e家人分行」為北富銀首家以親子理財為訴求的分行，21日舉辦第一場親子活動，邀請親子客戶DIY聖誕卡片關懷偏遠國小學童，一起把愛傳出去。(
聖誕節將至，台北富邦銀行「e家人分行」為深化在地關係，昨日(12/21)與富邦慈善基金會聯手舉辦「許孩子一個未來的希望」聖誕親子活動，特別邀請來自芬蘭的「正宗」聖誕老公公，與親子客戶一同DIY愛的卡片，並準備聖誕禮物，將滿滿的關懷與祝福，寄予苗栗偏遠國小—泰興國小全校學童。此為e家人分行親子活動第一彈，北富銀表示，未來每個月都會有親子活動，讓周邊的學校、社區、在地客戶參與，打造「區域型親子理財教育中心」！
這場活動以「分享愛」為主題，北富銀執行副總郭倍廷、富邦慈善基金會執行長蔡明純均到場力挺公益。當天所有參加活動的小朋友戴上聖誕帽，化身芬蘭聖誕老公公助手，運用色筆、貼紙等工具揮灑創意，小朋友童言童語分享愛，畫出充滿童趣的雪人、聖誕樹、禮物等圖案，再點綴可愛的聖誕貼紙，完成一張張有著濃厚聖誕味的卡片。
而聖誕老公公也熱情回應小朋友，不僅在每張DIY卡片寫上祝福並親筆簽名，對於小朋友千奇百怪的問題也一一回答，像是有位小朋友問聖誕老公公「每個月賺多少錢？」聖誕老公公說，燦爛的笑容、開心的笑聲是他每個月努力工作最大的動力；還有位小朋友問「可以寫中文卡片寄給聖誕老公公嗎？」聖誕老公公逗趣回應，現在看不懂中文，不過正在努力學。聖誕老公公也對台灣小朋友的愛心與創意感到驚喜，頻頻讚美，最後還與小朋友交換禮物，致贈每位小朋友一顆迷你聖誕樹(香冠柏小盆栽)，除了祝福小朋友聖誕快樂，也象徵將「愛、希望、綠化」傳遞出去。此活動獲得親子客戶熱烈迴響，不少客戶甚至表示想馬上預約下一場活動！
北富銀表示，e家人分行是北富銀第一家以「親子理財」為訴求的分行，也是全台首見的智慧式家庭分行。不論是空間設計、所提供的金融服務，e家人分行都為「親子」做了很多貼心設計，主要分成親子互動、金融教育與綠化環保三大特色。
在親子互動部分，分行內設置親子共玩或共讀的「知識小王國」，除了提供小朋友金融知識課外讀物，每個月也會舉辦說故事、繪畫、DIY等親子活動，讓父母到分行辦理金融業務，可以放心把小孩託付給銀行，彷如銀行安親班；而「e家人的理財客廳」、「小小遊樂區」以「家」為設計理念，讓父母可以輕鬆坐在沙發上邊做理財諮詢邊看顧小孩，就像在自己家一樣舒適、溫馨。
此外，e 家人分行跨界與亞太電信、鴻海科技集團合力打造「互動體驗牆」。它不僅有人臉辨識技術，能主動迎賓，還有小朋友專屬的體感互動遊戲，透過寓教於樂方式，帶領孩子認識世界七大國的貨幣與價值，培育小小國際金融家；也打造全台最大的「室內智慧森木水族箱」，並搭配植生牆呈現亞熱帶雨林樣貌，父母只要帶著孩子到分行就能親近綠色生態，是親子客戶最零距離的自然教室！歡迎民眾攜家帶眷至e家人分行走走，親自挖掘e家人分行的樂趣。