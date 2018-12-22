新北學生職人海外跨領域研習成果發表會

新北市教育局今(22)日於新北高工辦理「 107年薦送高中職學生赴日本技職研習成果發表會」， 會中學生展現包含原創布包設計、 時尚設計及設計發想力啟發課程等跨領域體驗學習成果， 呈現學生在「時尚」與「設計」對話中激盪出的作品。

教育局局長龔雅雯表示：將學生薦送國外研習，增廣學生國際視野， 是未來人才培育的重點， 期望新北市的孩子透過日本技職研習課程能提升競爭力， 成為卓越跨領域創新整合型的國際技職人才。

新北市政府教育局自106學年度起辦理新北市家政群、 設計群暨藝術群學生技藝競賽「鬥艷時尚伸展台」， 該項競賽結合服裝設計、模特兒走秀競賽、 時尚造型設計競賽及LOGO設計競賽， 前三名之學生獲得新北市政府薦送赴日本文化服裝學院學習時尚製作 課程及日本電子專門學校深造設計商品課程， 本次學生優秀的表現獲得日本學校的讚賞。

成果發表會由樟樹國際實中規劃， 活動當中學生展現跨領域體驗學習成果，以作品展示、 PPT發表及造型實作方式進行， 將學生為期六天的學習之旅呈現在師長面前。

鶯歌工商羅嵩越同學提到在原創布包課程中，日本講師精簡扼要得教 學方式打破語言溝通間的隔閡，就連我這裁縫新鮮人，也能車縫出了 人生第一個自製小包包。樟樹國際實創高中嚴沛璇同學則說無論是在 日本文化服裝學院的研習課程—發揮創意袋包設計、 學習幾何構成人體、用畫面轉換抽象表達情緒印象， 或是在日本電子專門學校的平面設計包裝， 這些課程都令我對自己的專業及跨領域的其他技能更加的深入了解， 也學習到平常不曾接觸的專業，這次的日本技職學習令我驚艷不已。