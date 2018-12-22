高志明：非洲豬瘟防疫不只限機場　全台都要防堵

（台灣英文新聞／宇妍、林靜怡 綜合報導）雖然全台提高防範非洲豬瘟的層級，罰款也大幅提高到20萬元，但每天還是查獲豬肉類食品被帶到國境闖關。義美食品總經理高志明今(22)日指出，台灣海岸線很長，防疫不可能完全侷限在機場，呼籲全面防堵漏洞。

高志明今天前往桃園機場，參加義美吉盛在桃園機場第二航廈新營業據點「蜂賦食趣」美食廣場開幕活動。有記者問到國內近日關於非洲豬瘟防疫措施時，高志明強調，若發生疫情，將衝擊台灣整體經濟。

高志明說，防疫最怕百密一疏，萬一有漏洞防疫就會破功，因此從政府到民間，以及相關單位都要思考還有什麼漏洞沒有被堵住。因為任何一個漏洞所造成的病毒傳染，都會很快。

他提醒說，國人應該記得上次口蹄疫事件時，台灣殺掉近400萬頭豬，損失新台幣1700多億元。民眾應該考量養豬戶所面臨的困難與困境，請大家多幫忙，切實遵守防疫規定。

高志明認為，現在應該還有很多可能的防疫漏洞存在，要積極檢討，「因為要完全百分之百防堵疫情，困難度非常高」。

有記者問到他是否擔心一旦疫情發生，會波及到食品業。高志明說，「萬一發生任何意外，對台灣整體經濟會有很大的傷害」，人民的消費力一定會降低。更何況養豬產業從飼料、配運、養殖、屠宰、載運等，中間牽涉了幾十萬人所從事的產業鏈。

至於目前政府的防疫措施是否足夠，高志明說，應該還有些小漏洞，因為台灣的海岸線很長，不能只靠機場防疫；現在大家所重視的是桃園機場的防疫，而機場事實上也做得不錯，但是其他地方可能就不是那麼受重視，多多少少也會有漏洞存在。