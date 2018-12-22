防堵非洲豬瘟　蔡英文：協助廚餘養豬戶轉用飼料

（臺灣英文新聞／社會組 臺北報導）為防堵非洲豬瘟入侵臺灣，政府展開一連串防疫措施。總統蔡英文今（22）日前往雲林縣與養豬業者座談，承諾政府將研議補助廚餘養豬戶轉用飼料，以減少豬隻在豬瘟病毒若不慎入侵後遭到感染的風險。

蔡總統展開「非洲豬瘟防疫視導行程」，在週六南下全臺養豬規模最大的雲林縣，了解廚餘蒸煮的標準流程並與在地養豬業者座談。儘管政府已加強攜帶肉品入境的稽查及懲處，近日仍有零星旅客違反規定而遭處以新臺幣20萬元的罰鍰。

蔡總統表示，非洲豬瘟的防疫工作已經進入全國總動員的狀態。除了設法將非洲豬瘟阻絕在境外，境內的防範也必須更確實。今日與會的許多養豬戶憂心廚餘的蒸煮設備是否能夠完全普及，並希望政府可以針對比較小型或未使用合乎標準廚餘的養豬戶進行輔導，協助業者轉用飼料，以降低疫病傳染的風險。

蔡總統進一步指出，她已請農業委員會盡速研擬辦法，務必在最短時間內，讓現在未使用合法且未符合標準廚餘的養豬戶，可以在政府協助下，儘快轉用飼料，以有效掌控因廚餘養豬而傳染疫病的這條路徑，「這是我們今天與在地養豬戶共同討論結果，也相信行政院農委會能盡快拿出行動方案與配套措施，來做最有效的處理。」

蔡總統提及，許多養豬業者希望政府政策最終走向飼料養豬，而非以廚餘養豬的方式，「但是我們還是要考慮到現在產業的現況，尤其是將來如何將廚餘做更有效利用，以及整個養豬產業的升級轉型，都是很大的任務。」

同樣與會的農委會代理主任委員陳吉仲則表示，農委會將在最短時間內，讓沒有廚餘蒸煮設備或使用不符規定廚餘的養豬業者轉用飼料餵豬。

廚餘需在90度以上高溫蒸煮一小時，消滅病菌後才能使用於豬隻餵養。陳吉仲也提及，針對沒有依照規定的廚餘養豬戶，政府將嚴格執法。若業者無法配合，農委會也將提供補助措施，輔導業者轉型。