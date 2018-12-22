豬病之神賴秀穗：中國豬瘟疫情百年難除

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）連日來每天都有旅客誤攜豬肉製品入境遭罰，台灣防疫升至最高層級，但國內享譽盛名的台灣大學獸醫專業學院名譽教授賴秀穗警告，非洲豬瘟疫情在中國早就失控，恐怕一百年都不會消失。

自由時報報導，今年77歲的賴秀穗，被譽為豬病之神、口蹄疫專家。他認為，中國未落實撲殺銷毀，非洲豬瘟疫情早已失控，甚至將病豬送往屠宰，製成豬肉製品，恐怕一百年都無法徹底撲滅。

賴秀穗指出，非洲豬瘟在歐洲擴散速度每年約100公里，但中國從8月爆發疫情以來，不到半年內已傳播數千公里，顯見中國防疫不力。中國企業養豬數目驚人，數十萬頭、上百萬頭所在都有，不可能全數撲殺銷毀。中國有4億3千多萬頭豬，可能逾1億頭遭到感染，不可能只有99起案例。

賴秀穗痛批，從前幾天廣東屠宰場傳出染病豬肉就能得知，死豬運送途中，環境已受汙染，而染病豬隻送去製成香腸、臘肉及火腿等產品，又進到食物鏈中。

令人憂心的是，歐洲奮鬥61年，豬瘟尚無法根除，至今仍有十多國屬於疫區。歐洲各國養豬數量約數百萬，最多不過1千萬頭，卻也花了這麼久的時間無法解決，中國說不定得花上一百年。

美中貿易戰，中國不進口美國豬肉，卻從有非洲豬瘟疫情的俄國進口數百萬噸豬肉，賴秀穗直指此決定太過不智，導致亞洲97年來抵擋非洲豬瘟的努力化為烏有。從毒基因序列來看，瀋陽發現之豬瘟與俄國、波蘭等地完全相同，可見中國疫情的確來自俄國或東歐。

賴秀穗提出警示，東南亞豬場恐怕難逃這一波疫情。他也呼籲台灣豬農絕對不可隱匿疫情，若將病豬送至屠宰場，無異於把病毒散播出去。