魏應充假釋5天險回籠　台中高分院裁定加一億元保釋金

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）因味全混油案被判刑兩年，本週一（17日）假釋出獄的魏應充差點又回籠！

由於他另涉頂新劣油案，遭台中高分院重判15年徒刑，但保釋金僅3億元。承審頂新劣油案的最高法院刑事庭，日前發函囑咐台中高分院，就魏應充是否有羈押、加保或其他強制處分的必要進行訊問。

綜合媒體報導，魏應充在擔任頂新董事長期間，決策自越南進口飼料油，提煉精製成豬油販售，台中高分院二審依違反食品法等罪，判處魏應充15年徒刑，正上訴最高法院審理中。

因案件尚未審結，最高法院依據刑事訴訟法規定，發函囑咐台灣高等法院台中分院召開「羈押庭」。

台中高分院定今(22)日開庭後，裁定魏應充追加保釋金1億元，並限制住居，且每周六中午12時前，須到轄區北市大安警分局新生南路派出所報到。蘋果引述檢方表示：「不滿意，收到判決後，再決定是否抗告。」

台中高分院今天的裁定，意味著魏應充可以回家過年了。

魏應充涉及的頂新劣油案偵查期間，他雖一度被彰化地檢署聲請羈押獲准，但移審彰化地院後，隨即獲准3億元交保，而這3億元保金雖仍在法院，但彰化地院判魏應充無罪，二審台中高分院才大逆轉，重判他15年。

台中高分檢還是主張，魏應充有羈押的必要。理由是，在富比士台灣財富排行中，魏應充財產僅次於郭台銘（超過台幣2千億元），且魏應充有新加坡國籍，在中國或其他國家有置產跡象，又擁有私人飛機。有客觀理由認為魏應充可能逃亡。

此外先前已有劉福助、陳由豪、曾正仁等政商名流潛逃中國的案例，最後都無法引渡回台。因此高分檢認為有羈押魏應充之必要。

魏應充的律師則指出，頂新集團旗下的台灣之星在台增資400多億元，且魏應充的新加坡居留權已於今年3/14到期，目前已失效。

至於魏應充另涉逃漏稅案，台中高分院12月6日判處2年徒刑，但不得易科罰金，正上訴最高法院中；另有4件案件分別由最高法院、高雄高分院審理。