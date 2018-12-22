華國冬之饗　神戶A5紅酒和牛套餐

愛吃和牛的老饕有福了！台北華國大飯店12月獨家引進日本以紅酒酒粕飼養的正宗【A5神戶紅酒和牛】及市面上少見的和牛牛腿部位，推出「華國冬之饗」神戶紅酒和牛套餐，有「極致鐵板燒牛腿薄片蔬菜捲」、「牛筋番茄蔬菜湯」、「薄切爐烤和牛腿肉沙拉」，搭配「A5等級和牛紐約牛排」，香汁豐醇的套餐，每套NT$3,200(+10%)。

神戶紅酒牛來自但馬牛的故鄉兵庫縣，在兵庫縣的氷上牧場長大，以神戶葡萄酒的酒粕發酵組成飼料餵養，可使牛隻免疫力增強，牛肉中多酚及脂肪酸含量相當豐富。相較於台灣大部分引進的宮崎牛.飛驒牛.鹿兒島牛…總年產量可達到6萬多頭，神戶紅酒牛年產量僅僅700頭，質優價高。

和牛風潮蔓延全台，各家餐飲由等級拚到產地，華國牛排館再把規格提升至特有部位，選擇A5等級純種但馬牛中「韌嫩兼具」的去骨腿肉，運用其油花筋絡皆豐富的獨特性，變化一系列的牛腿肉料理。開胃菜以日式鐵板燒手法，單面煎燒牛腿薄片，鋪上新鮮蘆筍、洋蔥與紅蘿蔔絲捲起，再淋上特製的松露醬汁，十分香甜爽口；湯品選用和牛腿肉緣的筋肉組織與番茄蔬菜湯細細燉煮，湯頭清醇，牛筋彈口。再以爐烤至7分熟的薄切牛腿肉，搭配油醋醬汁沙拉，以加入新鮮蔬菜的方式，均衡腿肉豐厚的極致香氣。主菜由腿延伸至神戶紅酒牛腰脊部位，挑選4 oz紐約牛排以鐵板香煎，先鎖住肉汁後再以華氏2400度以上的超級烤箱快速爐烤，噴香上桌，一刀切下可見油脂層層分布，肉質鮮嫩潤口，多汁且不油膩，最後再以主廚自製酸香草莓乳酪蛋糕完美收尾。