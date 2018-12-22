繼任美國防部長　挺臺參議員柯頓列熱門人選

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合外電報導）美國總統川普（Donald Trump）20日宣布國防部長馬提斯將於明（2019）年二月底退休，並表示將會盡快提名繼任人選。外媒報導，曾多次公開挺臺的共和黨參議員柯頓被認為是熱門人選。

馬提斯（Jim Mattis）昨（21）日正式向川普總統請辭。在辭職信中，馬提斯提及川普總統有權利選擇和他觀念一致的國防部長，言詞暗示自己與川普總統理念不合是他離開的原因。馬提斯反對美國自敘利亞撤軍且大量減少派駐阿富汗的軍隊，也反對政府削減國防預算的計畫。

外媒報導，目前可能接任國防部長的人選包括多次聲援臺灣的參議員柯頓（Tom Cotton）及曾任美國陸軍副參謀長的基恩（Jack Keane）。

現年41歲的柯頓曾參與伊拉克及阿富汗戰爭，去（2017）年曾傳出將接任中央情報局局長，目前則是參議院軍事及情報委員會委員。

柯頓曾多次訪問臺灣，也是參議院臺灣連線（Senate Taiwan Caucus）成員。在薩爾瓦多與臺灣斷交及中國施壓國際航空公司要求其網站更改台灣名稱時，柯頓皆公開譴責中國的行為。此外，川普總統於2017年1月贏得總統大選後與總統蔡英文通電話，柯頓也曾推文表示讚許。

不過，柯頓同馬提斯一樣，並不贊成美國撤軍敘利亞。且在其他國防議題上，例如美國維持與盟友的關係等，柯頓的觀點也與川普總統有出入。

至於曾任美國陸軍副參謀長的基恩，是已退役的四星將軍，現任一華盛頓國防智庫主席。不過作風鷹派的基恩也反對美國從敘利亞撤軍，且批評川普總統原先將削減國防預算的計畫。這位75歲的退休將領週四還向媒體表示，自己並不打算重返公務部門。