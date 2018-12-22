蜜蜂駐足桃機二航廈？義美吉盛「蜂賦食趣」熱鬧開幕

（台灣英文新聞 / 林靜怡 桃園採訪報導）義美吉盛籌備數月的桃園國際機場第二航廈管制外四樓南側美食廣場，今（22）日開張，現場除了邀請到義美吉盛董事長高志明、義美食品董事長高志尚，還有桃園機場公司副總洪玉芬及百餘位貴賓，為「蜂賦食趣」美食廣場揭幕。

照片由台灣英文新聞拍照

義美吉盛總經理詹成吉表示，四樓美食區之所以會叫作「蜂賦食趣」是因為蜜蜂的生態提供我們人類豐富的食物來源，也讓人類得以體驗到大自然生態的各種樂趣，因此以這樣的主題作為桃園國際機場第二航廈管制區外四樓南側美食廣場的訴求，提供國內外旅客全新的體驗。

▲「義美吉盛 ╳ 蜂賦食趣」美食廣場。(照片由台灣英文新聞拍攝)

桃園機場公司副總洪玉芬表示，義美吉盛公司只花了二個月的時間就將美食廣場，從拆除到重建打造成以蜜蜂為主題的生態的場域，讓出境的旅客在登記之前能留下良好的印象。另外也希望在義美吉盛公司極積保護生態環境的作為之下，能夠「招蜂引蝶」，為機場吸引鄰近的居民前來消費。

▲現場與會嘉賓。(照片由台灣英文新聞拍攝)

義美吉盛於2017年取得桃園機場第二航廈地下街及機場南區擴建的一塊新商場，占地約3000坪。詹成吉補充，除了蜂賦食趣美食廣場之外，桃園機場第二航廈B2及五樓商場規劃已完成，未來將有景觀餐廳、米其林星級餐廳進駐，不僅有代表台灣飲食的餐廳，還有豐富多元的異國美食，讓國內外旅客可以享受不同的美味。

義美吉盛表示，「蜂賦食趣」這個名稱的概念為「蜜『蜂』生存所維繫的生態系統、「賦」予人類生活必須依賴的「食」物來源及生物鏈，更提供了我們體驗大自然生態的各種生活樂『趣』」，希望藉此喚醒國內外旅客愛護大自然，力行生態保育的初衷。

▲「義美吉盛 ╳ 蜂賦食趣」美食廣場。(照片由台灣英文新聞拍攝)

為了讓旅客在桃園國際機場第二航廈駐足忘返，美食廣場設有中式冠軍牛肉麵「皇家傳承牛肉麵」、道地北方麵點料理「朱記」、日式焙煎原豆咖啡「珈啡や」、漢堡王Burger King等中西日式美食，期望帶給來自各地的旅客不一樣的美食饗宴。

「義美吉盛 ╳ 蜂賦食趣」美食廣場於22日(六)冬至吉時，在第二航廈出境大廳四樓餐飲區中庭舉辦開幕儀式，參與民眾拍照打卡即贈送「高麗菜一顆」，同時也供應「冬至暖心湯圓、蜂蜜蛋糕及蜂蜜檸檬水」，要和所有的人同樂。

照片左起：義美吉盛董事長高志明、總經理詹成吉、副總經理黃正安。(照片由台灣英文新聞拍攝)